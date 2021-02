Chỉnh sửa văn bản 'hỏa tốc' của UBND tỉnh Lâm Đồng, nam sinh bị phạt cảnh cáo

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một học sinh lớp 10 tại TP.Bảo Lộc, về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”.



Chiều 19.2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.H.L (học sinh lớp 10 tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”.



Theo đó, N.H.L bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.



Cùng với việc xử phạt cảnh cáo, Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu gia đình, trường học và Công an TP.Bảo Lộc tăng cường theo dõi, quản lý, giáo dục, chấn chỉnh đối với N.H.L trong thời gian tới.



Như Báo Thanh Niên đã thông tin, N.H.L là người đã chỉnh sửa, giả mạo văn bản số 969/UBND-VX1 ngày 15.2.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ “thứ Tư ngày 17/02/2021” thành “thứ Hai ngày 01/3/2021”.



Văn bản do N.H.L chỉnh sửa sau đó được lan truyền trên mạng xã hội gây nhiễu loạn thông tin làm dự luận hoang mang, bất an ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hành vi của N.H.L đã được lực lượng An ninh mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc, xác minh, điều tra làm rõ.

