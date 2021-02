Gia Lai: Kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục

(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc, trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.





Kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Ảnh: Mộc Trà

Nội dung kiểm tra gồm: mức độ an toàn phòng-chống dịch Covid-19 trong trường học theo bộ tiêu chí đánh giá quy định tại Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28-4-2020 của Bộ GD-ĐT; việc thực hiện các quy định phòng-chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT và ngành Y tế; công tác phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương để tăng cường triển khai phòng-chống dịch trong tình hình mới; chuẩn bị điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch để đón học sinh đi học trở lại...



Được biết, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT chia làm 3 tổ. Trong đó, tổ số 1 tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Đức Cơ và TP. Pleiku; tổ số 2 kiểm tra tại các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa; tổ số 3 kiểm tra tại huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê.



MỘC TRÀ