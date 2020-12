Gia Lai: 140 giáo viên mầm non được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh

(GLO)- Sau 5 ngày tổ chức, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm học 2020-2021 đã bế mạc vào chiều 17-12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.





Bà Nguyễn Thị Phương Huệ-Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT) trao giải cho các cá nhân đạt giải nhì. Ảnh: Nguyễn Giang

Tham dự hội thi có 143 giáo viên của 17 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện, thị xã, thành phố. Các thí sinh tranh tài ở 2 phần thi: trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; thực hành dạy một hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD-ĐT.



Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Phương Huệ-Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD-ĐT), tại hội thi lần này, 100% bài thi lý thuyết lựa chọn được đề tài phù hợp bối cảnh địa phương, bản mô tả có đầy đủ cấu trúc, nội dung, trình bày đẹp, hình ảnh minh họa rõ nét. Ở phần thi thực hành, đã có 8 tiết dạy đạt loại xuất sắc; 112 tiết dạy đạt loại giỏi; còn lại là tiết dạy khá.

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài trời và hoạt động học đã được đa số giáo viên dự thi vận dụng linh hoạt, đảm bảo cho trẻ được khám phá, trải nghiệm trên tinh thần học mà chơi. Nhiều bài dạy thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, tạo được tình cảm thân mật giữa cô và trẻ.



Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã cấp chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cho 140 thí sinh; khen thưởng 17 tập thể và 96 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. Trong đó, về tập thể: Phòng GD-ĐT TP. Pleiku giành giải xuất sắc; Phòng GD-ĐT thị xã An Khê giành giải nhất; Phòng GD-ĐT huyện Kbang và Chư Prông đồng giải nhì; Phòng GD-ĐT các huyện Đak Pơ, Mang Yang và Đức Cơ đồng giải ba.

Ở giải cá nhân: Thí sinh Nguyễn Thị Lê Na (Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku) giành giải xuất sắc; các thí sinh: Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hoa (Trường Mầm non Hoa Phong Lan, TP. Pleiku), Lê Thị Bích Ngọc, Trần Duy Xuân Vy (Trường Mầm non Họa Mi, thị xã An Khê), Đặng Thị Xuân Yên (Trường Mầm non Sao Mai, TP. Pleiku) đồng giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 10 giải nhì, 20 giải ba và 60 giải khuyến khích cho các thí sinh khác.

NGUYỄN GIANG