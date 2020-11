Ia Pa: 39 giáo viên mầm non thi dạy giỏi cấp huyện

(GLO)- Sáng 9-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện năm học 2020-2021.





Một phần thi trình bày phương pháp giáo dục tại hội thi. Ảnh: Mai Linh

Tham gia hội thi có 39 thí sinh là giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ 9 trường mầm non trên toàn huyện. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi gồm: thi trình bày phương pháp giáo dục (diễn ra từ ngày 9 đến 13-11 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện); thi thực hành (từ ngày 16 đến 20-11). Trong phần thi thực hành, mỗi thí sinh tổ chức một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi ở đơn vị trường có thí sinh tham gia hội thi.



Đây hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm lựa chọn, chứng nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, làm cơ sở để huyện thành lập đội tuyển tham gia các cuộc thi do ngành cấp trên phát động. Hội thi còn là dịp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, qua đó tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non của huyện và toàn ngành.

