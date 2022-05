WHO: Tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 bảo vệ tốt cho người nguy cơ cao

WHO cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng liên quan đến giá trị của mũi vaccine tăng cường đối với các nhóm đối tượng gồm nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém.



WHO công bố kịch bản kết thúc giai đoạn khẩn cấp COVID-19

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Budapest, Hungary, ngày 22/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Trong bối cảnh biến thể Omicron cùng các biến thể phụ vẫn đang lây lan mạnh trên toàn cầu, một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triệu tập cho biết việc tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19 (mũi thứ 4) cho những người dễ bị tổn thương nhất có thể mang lại một số lợi ích.



Trong tuyên bố được đưa ra ngày 17/5, WHO cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng liên quan đến giá trị của mũi vaccine tăng cường đối với các nhóm đối tượng gồm nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém.



WHO cho biết nhóm chuyên gia đã đánh giá dữ liệu hạn chế từ 7 nghiên cứu đối với các mũi tăng cường thứ hai vaccine dựa trên công nghệ mRNA, song không có đủ thông tin chứng minh hiệu quả ở những người khỏe mạnh và trẻ tuổi hơn.



Tuy nhiên, ở những người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong, mũi vaccine mRNA thứ 4 có thể mang lại thêm những lợi ích thiết thực.



WHO cũng thừa nhận rằng hiện vẫn còn những thách thức về vấn đề logistics hoặc các trở ngại khác khi triển khai tiêm mũi tăng cường thứ hai ở một vài quốc gia. Trong khi nhiều nước giàu đã tiêm vaccine cho hơn 70% dân số, chưa đến 16% người dân ở các nước nghèo hơn đã được tiêm phòng.



Hồi tháng Ba vừa qua, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã khuyến nghị rằng những người Mỹ từ 50 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai, trong khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu chỉ "bật đèn xanh" cho biện pháp này đối với những người từ 80 tuổi trở lên.



Trong bối cảnh biến thể Omicron cùng các biến thể phụ đang tiếp tục lây lan tại nhiều nước, WHO và các tổ chức khác đã tiếp tục hối thúc các nước đẩy nhanh các chiến dịch tiêm chủng.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)