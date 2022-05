Đề xuất 2 tình huống ứng phó dịch Covid-19 năm 2022-2023

Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát. Quy mô, địa bàn và mức độ lây lan qua mỗi đợt đều có xu hướng phức tạp hơn. Đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10,6 triệu ca mắc, hơn 9,2 triệu người đã khỏi bệnh (86,2%), 43.034 ca tử vong (0,4%). So với tháng trước, số ca tử vong giảm 28,6%. Tỉ lệ chết/mắc của 30 ngày qua giảm mạnh từ 0,13% tháng trước xuống còn 0,03% trong tháng này.



Từ cuối tháng 12-2021, sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên biến thể Omicron, số mắc cả nước tăng cao nhất trong 3 tuần đầu của tháng 3 do biến thể Omicron đã chiếm chủ đạo về số mắc, sau đó giảm mạnh từ cuối tháng 3 đến nay.



Đặc biệt thời gian gần đây, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố giảm từng ngày, với dưới 5.000 ca mắc/ngày và chỉ ghi nhận từ 1 đến 3 trường hợp tử vong do Covid-19. Tỉ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 trên người dân tại Việt Nam cũng rất cao. Cụ thể tỉ lệ tiêm mũi 1 đạt 100%, tỉ lệ mũi 2 đạt 99,8%, tỉ lệ mũi 3 đạt 49%.