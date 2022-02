Sáng 5/2: Hơn 2,1 triệu ca COVID-19 khỏi bệnh; 5.108 trẻ chào đời trong 5 ngày Tết

Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu ca COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh, số F0 nặng giảm mạnh chỉ còn hơn 2.200 ca đang điều trị; Nghệ An họp khẩn dịp Tết bàn công tác phòng, chống dịch COVID-19; Đã có 5.108 trẻ chào đời trong 5 ngày Tết Nhâm Dần...



Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:



- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.315.689 ca mắc COVID-19, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.463 ca nhiễm).



- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):



+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.308.602 ca, trong đó có 2.099.639 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.390), Bình Dương (292.953), Hà Nội (142.433), Đồng Nai (99.926), Tây Ninh (88.460).





Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 2,1 triệu ca COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh, số F0 nặng giảm mạnh chỉ còn hơn 2.200 ca đang điều trị



Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.102.456 ca



Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.213 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 1.462 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 372 ca; Thở máy không xâm lấn: 61 ca; Thở máy xâm lấn: 305 ca; ECMO: 13 ca



Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 102 ca.



Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.147 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).



Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.258.323 mẫu tương đương 77.273.570 lượt người, tăng 9.069 mẫu so với ngày trước đó.



Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19



Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 181.665.411 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.080.967 liều, tiêm mũi 2 là 74.187.748 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.396.696 liều.



Hơn 80.000 bệnh nhân ra viện về quê đón Tết cùng gia đình



Theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, tình hình công tác khám bệnh, chữa bệnh trong 5 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022) tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 07 giờ sáng ngày 04/02/2022 (tức mùng 4 Tết) là 79.136 người.



Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 175.720 lượt giảm 20,1% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu. Nhập viện điều trị nội trú 79.644 lượt, giảm 19,1%. Chuyển viện 9.977 người, thực hiện 11.864 ca phẫu thuật, trong đó 7.584 ca phẫu thuật chấn thương sọ não.





PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bế em bé sơ sinh chào đời đúng thời khắc Giao thừa năm Nhâm Dần tại phòng đẻ của Bệnh viện. Ảnh: Thái Bình



Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 5.108 trẻ chào đời và cho xuất viện 80.337 người điều trị khỏi về nhà ăn Tết.



Bộ Y tế cũng cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết có tổng số 22.325 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 14,0% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021.



Trong 5 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần có tổng số 310 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, không có ca tử vong. Có 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.



Trong 5 ngày nghỉ Tết có tổng số 2.781 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2,0% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 35% trong số đó 1.088 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.



Nghệ An họp khẩn bàn công tác phòng, chống dịch COVID-19



Chiều 4/2,Sở Y tế tỉnh Nghệ An họp khẩn bàn công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo ngành y tế tỉnh này, từ 6h đến 18h ngày 4/1, toàn tỉnh có thêm 233 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 35 ca trong cộng đồng, 162 ca từ F1, 17 ca trong vùng phong tỏa, 19 ca từ tỉnh có dịch về.



Theo báo cáo, từ ngày 28 Tết đến hôm nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.867 ca, trong đó 242 ca cộng đồng. Trung bình 267 ca/ngày. Thành phố Vinh có số lượng ca mắc lớn nhất tỉnh (365 ca). Toàn tỉnh cũng đã tiêm được thêm 212.039 mũi vaccine phòng COVID-19.



Như vậy, tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến 18 giờ ngày 4/2, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 15.347 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 13.019 người đã khỏi bệnh, ra viện và 45 trường hợp tử vong.



Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh dự báo số ca nhiễm có thể tăng đột biến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Do đó, riêng đơn vị TP Vinh, ngay bây giờ phải kích hoạt cơ sở thu dung điều trị để tiếp nhận F0 khi cần thiết. Đối với điều trị F0 tại nhà, đề nghị các địa phương và cơ sở y tế thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế



Sở Y tế Nghệ An đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục khởi động lại Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa Xuân 2022; triển khai hiệu quả việc điều trị F0 tại nhà, cơ sở thu dung điều trị; đẩy mạnh công tác truyền thông để tuyên truyền, nâng cao ý thức, sự đồng thuận của người dân trong việc phòng, chống dịch.



Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 391.079.283 ca, trong đó có 5.741.513 người tử vong.



Các nước cũng ghi nhận trên 301.000.000 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 74 triệu ca và trên 95.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch



Ngày 4/2, thế giới có 95 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 74 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.



Trong 1 ngày qua, Pháp là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 240.000 ca), trong khi Mỹ cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 1.900 ca.



Mỹ có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới (hơn 77,1 triệu ca), nhiều hơn gần 2 lần so với số ca nhiễm tại Ấn Độ, nước đứng thứ hai với 41,9 triệu ca, trong khi số ca nhiễm tại Brazil là hơn 26 triệu ca. Xét về số ca tử vong, Mỹ vẫn dẫn đầu với 920.829 ca, tiếp đó là Brazil với 630.001 ca trong khi con số này ở Ấn Độ đã vượt ngưỡng 500.000 ca.



Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với hơn 132 triệu ca nhiễm, trong đó có 1.630.960 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với 102 triệu ca nhiễm và 1.299.409 ca tử vong. Các số liệu lần lượt ở Bắc Mỹ là hơn 90 triệu ca nhiễm và 1.334.463 ca tử vong, ở Nam Mỹ là hơn 49,7 triệu ca nhiễm và 1.221.426 ca tử vong.



Theo thống kê của trang worldometers.info, 24h qua, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 71.118 ca mắc mới COVID-19 và 421 ca tử vong.



Tới hết ngày 4/2, tổng số ca bệnh ở khu vực Đông Nam Á là trên 16.885.601 trường hợp và 314.908 ca tử vong.

https://suckhoedoisong.vn/sang-5-2-hon-21-trieu-ca-covid-19-khoi-benh-5108-tre-chao-doi-trong-5-ngay-tet-nham-dan-169220205081112106.htm





Theo THÁI BÌNH (SKĐS)