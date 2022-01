Gia Lai chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 11-1, Sở Y tế Gia Lai có Công văn về tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trước biến thể mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai (Cơ quan thường trực chống dịch của Ban Chỉ đạo tỉnh) đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh về chủ động phòng-chống biến thể Omicron.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú (phải đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo quy định của tỉnh) đối với các trường hợp này nhằm đảm bảo không tiếp xúc với người xung quanh khi mới nhập cảnh theo quy định.

Chỉ đạo Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) để kịp thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào tỉnh ta; chủ động thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cách ly ngay đối với trường hợp nghi nhiễm; khẩn trương lấy mẫu gửi xét nghiệm để phát hiện chủng Omicron của vi rút SARS-CoV-2 kịp thời xử lý triệt để.

Gia Lai tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Duy Lê

Các Cơ sở thu dung điều trị Covid-19 điều trị toàn diện theo phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu; rà soát bảo đảm đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất theo quy mô và theo phân tầng điều trị để sẵn sàng tình huống biến thể Omicron xâm nhập và lan rộng.

Bố trí phòng cách ly, điều trị Covid-19 riêng biệt để chủ động đáp ứng với tình huống phát hiện trường hợp người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; đồng thời xây dựng phương án đáp ứng tình huống khi xác định người bệnh mắc biến thể Omicron của vi rút SARS-CoV-2.

Các cơ sở khám chữa bệnh thông thường cần thực hiện phân luồng, sàng lọc, tổ chức khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt thành nhiều lớp; cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ cao cần hết sức cảnh giác. Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế; tiếp tục phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng, Trạm Y tế lưu động, Tổ truyền thông giáo dục sức khỏe…

Tăng cường giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng.

Khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19, đặc biệt là biến thể Omicron, phối hợp với CDC và lực lượng Công an để thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1; gửi kết quả và trả kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Các Trung tâm Y tế địa phương tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên; rà soát, tiêm vét cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao, người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, đảm bảo an toàn, hiệu quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ưu tiên các đối tượng là lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác của người dân trước biến thể Omicron, không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện nghiêm 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt những người nhập cảnh và gia đình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không ra khỏi nơi lưu trú, xét nghiệm SARS-CoV-2 khi mới nhập cảnh theo quy định.

Thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày kết quả giám sát, điều tra, phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng-chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, nhà may, trường học... (nơi tập trung đông người); cần đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các sở, ngành liên quan. Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời dành cho người nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế và có phương án cách ly, xử trí ban đầu. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.