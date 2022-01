Đức tặng Việt Nam lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay

Thêm 4 triệu liều vaccine BioNTech/Pfizer Đức hỗ trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về tới Hà Nội vào đầu năm 2022.





Đức tặng Việt Nam thêm 4 triệu liều vaccine COVID-19. Ảnh: UNICEF



Đây là lô vaccine lớn nhất từ trước đến nay mà Đức viện trợ cho Việt Nam nhằm ủng hộ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.



Trong năm 2021, Đức cũng đã nhiều lần cung cấp vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Cùng với lô vaccine này, tổng số vaccine mà Đức đã trao tặng cho Việt Nam là trên 10 triệu liều.



Đại sứ Đức tại Việt Nam, Tiến sĩ Guido Hildner, cho biết: “Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19.



Số ca nhiễm vẫn ở mức cao cùng sự xuất hiện của biến chủng lây lan nhanh trên toàn cầu Omicron cho thấy phải còn rất lâu nữa chúng ta mới chiến thắng được đại dịch.



Năm 2022, nước Đức vẫn sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các tác động của đại dịch, đồng thời cung cấp các lô vaccine tiếp theo qua cơ chế COVAX.



Chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, Đức và Liên minh Châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX”.



Đức tặng Việt Nam tổng cộng 10 triệu liều vaccine tính đến nay. Ảnh: UNICEF



Bà Rana Flowers, Quyền Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã chia sẻ vaccine với người dân Việt Nam.



“Sự đoàn kết toàn cầu, sự hỗ trợ to lớn của các Chính phủ đã cam kết tài trợ cho COVAX và những Chính phủ hỗ trợ vaccine thông qua COVAX là những yếu tố then chốt trong việc đảm bảo vaccine đến được mọi nơi trên Việt Nam cũng như trên thế giới một cách công bằng.



Vaccine do Chính phủ Đức hỗ trợ sẽ giúp Việt Nam trong nỗ lực đưa vaccine đến với mọi người dân, bao gồm cả tiêm liều tăng cường.



Biến thể Omicron đe dọa gia tăng số người nhiễm COVID-19, Bộ Y tế đang nỗ lực nhằm đảm bảo mọi người được tiêm liều tăng cường ngay khi họ có đủ điều kiện, vì điều này sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và tránh cho các bệnh viện khỏi bị quá tải” - bà Rana Flowers nói.



Cho đến nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 51 triệu liều vaccine COVID-19 qua cơ chế COVAX. Ảnh: UNICEF



Với lô vaccine do Chính phủ Đức ủng hộ lần này, cho đến nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 51 triệu liều vaccine COVID-19 qua cơ chế COVAX.



Cơ chế COVAX được đồng lãnh đạo bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vaccine (GAVI), UNICEF là đối tác thực hiện chính. Mục tiêu của cơ chế này là thúc đẩy quá trình phát triển và sản xuất vaccine COVID-19 cũng như đảm bảo việc tiếp cận công bằng và bình đẳng cho mọi quốc gia trên thế giới.



Năm 2020, nước Đức đã đồng sáng lập cơ chế Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A) và hiện là nước tài trợ lớn thứ hai với số tiền đóng góp là 2,2 tỉ Euro.

https://laodong.vn/the-gioi/duc-tang-viet-nam-lo-vaccine-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-998602.ldo

Theo NGỌC VÂN (LĐO)