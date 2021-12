Gia Lai: 9 xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3

(GLO)- Ngày 27-12, UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 23/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/Q Đ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, toàn tỉnh ở cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình).

Cấp huyện: có 8/17 huyện, thị xã cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã Ayun Pa; các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, Kbang. 9/17 huyện, thị xã, thành phố cấp độ 2, gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê, các huyện: Đak Đoa, Krông Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Păh.

Lực lượng chức năng phong tỏa nhà trường hợp liên quan tới SARS-CoV-2 tại làng Chuet 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Cấp xã, phường, thị trấn: có 175/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 1. Có 35/220 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2, gồm: xã Ia Băng, Đak Sơ Mei, Đak Rong (huyện Đak Đoa); xã Yang Trung (huyện Kông Chro); xã Chư Gu, Ia Mlah, Chư Drăng, Chư Rcăm, Ia Rsươm, Ia Rsai (huyện Krông Pa); xã Ayun Hạ, Chư A Thai, thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện); xã Ia Pal, Ia Tiêm, Kông Htok (huyện Chư Sê); xã Ia Dreng, Chư Don, Ia Hrú (huyện Chư Pưh); xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông); xã Ia O, Ia Krai (huyện Ia Grai); xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh); các phường: Thắng Lợi, Hoa Lư, Tây Sơn, Hội Phú, Hội Thương, Thống Nhất, Yên Đổ, Yên Thế, Phù Đổng, xã Chư Á, Trà Đa, Diên Phú (TP. Pleiku).

9/220 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), gồm: phường Diên Hồng, Ia Kring (TP. Pleiku); phường An Phước, xã Cửu An (thị xã An Khê); thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa); xã Ia Sol (huyện Phú Thiện); xã Ia Hlốp, Ia Ko (huyện Chư Sê) và thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh). 1/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 4 (mức nguy cơ rất cao): xã Ia Rong (huyện Chư Pưh).