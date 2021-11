Sáng 16-11, Gia Lai có 39 ca mắc Covid-19, 1 trường hợp tái dương tính

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 15-11 đến 8 giờ ngày 16-11, tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.483 người; trong đó có 28 mẫu nghi ngờ của 84 người, hiện đang xét nghiệm lại; ghi nhận 39 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 từ vùng dịch về địa phương.





Cụ thể: 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 từ vùng dịch về địa phương đang cách ly tại nhà ở huyện Đak Đoa; 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhi tỉnh; 1 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân P.T.T.) tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku; 1 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Cao su Chư Sê.

Kiểm tra sức khỏe người dân trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Bá Bính



3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, sau khi được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng trong khu vực phong tỏa làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku); 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; gồm: 1 trường hợp đang cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 30 (Quân đoàn 3), 1 trường hợp F1 đi theo người thân bị dương tính tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh cơ sở 2, là F1 liên quan đến các trường hợp dương tính trong khu vực phong tỏa làng Ốp. 1 trường hợp đang được cách ly tập trung tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện), là F1 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang cách ly tại nhà sau cách ly tập trung từ vùng dịch về ở huyện Phú Thiện. 1 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Gia Lai-cơ sở 1, là F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1020500) tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên. 1 trường hợp đi theo người thân bị dương tính tại Bệnh viện dã chiến cơ sở 2; là F1 liên quan đến trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 926777) tại Bệnh viện Quân y 211.



1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở làng Tốt (xã Ia Sao, huyện Ia Grai), là trường hợp có liên quan đến các trường hợp dương tính trong khu phong tỏa làng Kép, phường Đống Đa, TP. Pleiku (bệnh nhân R.C.L).



23 trường hợp từ vùng dịch trở về dương tính với SARS-CoV-2; gồm: 10 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề số 21; 6 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Ia Pa; 2 trường hợp đang cách ly tại nhà ở xã Xuân An (thị xã An Khê); 2 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Phú Thiện; 1 trường hợp cách ly tại nhà ở xã Ia Kla (huyện Đức Cơ); 1 trường hợp đi từ Campuchia về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ; 1 trường hợp cách ly tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung ở huyện Chư Sê.



Tính từ ngày 26-4 đến 8 giờ ngày 16-11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.478 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 6 ca tử vong. Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10 đến ngày 16-11, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.290 ca (1.163 ca dương tính mới và 127 ca tái dương tính).



Hiện nay, có 953 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại 2 bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.



Từ 8 giờ ngày 15-11 đến 6 giờ ngày 16-11, tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý tiếp nhận 43 công dân; hiện có 1.588 công dân đang cách ly tập trung tại 22 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có 346 người đang thực hiện cách ly tập trung tại 6 khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku.



KIỀU PHAN