Chiều 16/10: Đã có hơn 61 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm chủng trên cả nước

24 giờ qua, Gia Lai thêm 37 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2



Thống kê trên cổng tiêm chủng Quốc gia cho biết đến 14h ngày 16/10, cả nước đã tiêm được 61,086,173 liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy có thể thấy tốc độ tiêm chủng vaccine tiếp tục được đẩy mạnh.



Cụ thể, cập nhật đến trưa ngày 15/10, cả nước tiêm khoảng trên 59,8 triệu liều. Tuy nhiên tổng kết cả ngày đã tiêm 1,283,125 liều nên đã nâng tổng số liều vaccine đã tiêm ở nước ta đến nay lên 61,086,173 liều.



Liên quan đến công tác tiêm chủng, lãnh đạo Bộ Y tế đã tiếp tục có văn bản gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19.



Từ nay đến hết tháng 10/2021, vaccine tiếp tục được cung ứng, do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều.



Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) điện đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả;



Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế



Liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ em, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hữu Hưng vừa ký tờ trình gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi theo công văn hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 14/10.



Việc xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi nhằm từng bước tăng diện bao phủ tiêm chủng và đạt hiệu quả sử dụng tối đa của vaccine



Ban chỉ đạo giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đóng vai trò chủ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, ngành y và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo độ bao phủ vaccine cho trẻ từ 12 - 17 tuổi (từ lớp 6 đến lớp 12) sinh sống hoặc học tập tại TP.



Dự kiến số lượng tiêm là khoảng 780.000 trẻ; tiêm theo chiến dịch tại các cơ sở cố định, tại các điểm tiêm lưu động và trường học.



Thời gian tiêm mũi 1 trong 5 ngày, tiêm mũi 2 trong 15 ngày từ sau khi đủ thời gian tiêm mũi 1 theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Loại vaccine sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12-17 tuổi, tiêm cùng loại vaccine.



Bến Tre: Từ 18h chiều 15/10 đến 11h trưa 16/10, có thêm 3 ca mắc COVID-19



Từ 18 giờ ngày 15/10/2021 đến 11 giờ ngày 16/10/2021, tỉnh Bên Tre có 3 ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2.083 ca. Trong đó có 1.852 ra viện; 52 ca tử vong.



Ca mắc mới gồm: Châu Thành 1 ca tại An Hóa, là trường hợp người từ TP HCM về, không qua hội đồng hương, test nhanh ngày 3 dương tính. Chợ Lách 1 ca tại Phú Sơn, do tiếp xúc với F0.



Ngoài tỉnh 1 ca có địa chỉ TP HCM, là tài xế giao hàng từ TP HCM về Trà Vinh đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính, chưa vào Bến Tre.



Trong số ca mắc, có 2 ca người ngoài tỉnh về gồm 1 ca ghi nhận khu cách ly, 1 ca ghi nhận tại chốt; ca còn lại ghi nhận trong tỉnh, trong khu cách ly.



Đánh giá theo Quyết định số 4800 của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", hiện 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đánh giá cấp độ dịch đang ở cấp độ 1. Tương ứng với mức bình thường mới.



Căn cứ theo kế hoạch thì các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ quay lại trạng thái bình thường mới, ngoại trừ một số dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao. Việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau vẫn tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Đồng Nai: Đã có hơn 44.700 bệnh nhân COVID-19 khỏi



Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, trong ngày 15/10, toàn tỉnh có 1.078 bệnh nhân COVID-19 được xác nhận điều trị khỏi, xuất viện, bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định; không ghi nhận ca bệnh tử vong do COVID-19.



Như vậy, đến nay có hơn 44.700 bệnh nhân/hơn 58.100 bệnh nhân COVID-19 toàn tỉnh đã được điều trị khỏi.



Trong số hơn 12,9 ngàn bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 106 ca là phụ nữ đang mang thai, 2.313 ca dưới 18 tuổi, 544 ca trên 65 tuổi và có bệnh lý nền; 35 ca bệnh diễn tiến nguy kịch (suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), suy đa tạng, sốc nhiễm trùng,…); 287 ca bệnh có diễn tiến nặng (viêm phổi nặng); 2.412 ca có triệu chứng nhẹ, trung bình



Về công tác tiêm vaccine, đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm 3.207.329 liều vaccine COVID-19 cho 2.455.598 người (chiếm tỷ lệ 108,99% đối tượng trên 18 tuổi toàn tỉnh), trong đó có 751.731 người đã tiêm đủ liều (chiếm tỷ lệ 33,36%).





