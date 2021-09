Sáng 19/9: Thế giới ghi nhận tổng cộng 228 triệu ca mắc COVID-19

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 409.371 ca mắc mới và 6.506 ca tử vong mới, trong đó Mỹ cao nhất khi chiếm tới 57.159 ca nhiễm mới và 630 ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Miami, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 19/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 228.897.184 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.698.880 ca tử vong. Đã có 205.494.888 bệnh nhân COVID-19 phục hồi trong khi 18.703.416 bệnh nhân vẫn đang điều trị.



Trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 409.371 ca mắc mới và 6.506 ca tử vong mới, trong đó Mỹ có 57.159 ca nhiễm mới và 630 ca tử vong. Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 42.857.066 ca mắc COVID-19, trong số này có 691.343 ca tử vong, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch.



Bên cạnh Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Trong vòng một ngày qua, Ấn Độ có thêm 31.121 ca nhiễm mới và 309 ca tử vong. Brazil có 22.789 ca nhiễm mới và 764 ca tử vong.



Châu Á là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, hiện đã lên tới 73.849.487 ca. Châu Âu đứng thứ hai với 57.473.575 ca nhiễm.



Con số này ở khu vực Bắc Mỹ là hơn 51 triệu ca trong khi ở Nam Mỹ là hơn 37 triệu ca. Châu Phi ít bị ảnh hưởng hơn nhưng số ca nhiễm cũng đã lên tới hơn 8,2 triệu ca và châu Đại Dương có hơn 200.000 ca nhiễm. Xét theo số ca tử vong, châu Âu đứng đầu với 1.201.834 ca, tiếp đến là Nam Mỹ với 1.145.510 ca. Con số này ở châu Á và Bắc Mỹ là hơn 1 triệu ca.



Trong bgày 18/9, Chính phủ liên bang của Ấn Độ đã yêu cầu các bang tiến hành phân tích sâu về tình hình COVID-19, củng cố cơ sở hạ tầng y tế, gia tăng dự trữ thuốc men thiết yếu và tăng cường nguồn nhân lực



Những chỉ đạo trên được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến do Chánh văn phòng Nội các Ấn Độ Rajiv Gauba chủ trì nhằm xem xét chiến lược ứng phó và kiểm soát COVID-19.



Về mùa lễ hội sắp tới, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết các bang được chỉ đạo đảm bảo và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh tụ tập đông người và có quá nhiều người trong không gian kín. Bộ Y tế cũng hướng dẫn các bang theo dõi chặt chẽ tình hình số ca bệnh ở các huyện hàng ngày để xác định các tín hiệu cảnh báo sớm và đảm bảo áp dụng các biện pháp hạn chế nếu cần thiết.



Tại Lào, chính phủ nước này đêm 18/9 đã gửi thông báo hỏa tốc, đồng ý với đề nghị của Chính quyền thủ đô Vientiane cho phép phong toả cục bộ 4 quận nội thành và một phần của 3 quận khác tại thủ đô kể từ 0h ngày 19/9 đến 24h ngày 30/9.



Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng ở thủ đô Vientiane những ngày qua gia tăng đáng lo ngại, được cho là do người dân phớt lờ các quy định phòng chống lây nhiễm, tụ tập đông người ở nhiều nơi trong thành phố. Việc thủ đô Vientiane ngày 18/9 phát hiện một ổ dịch lớn với 247 ca nhiễm tại một nhà máy may đã làm dấy lên nguy cơ bùng phát trên diện rộng và buộc chính quyền phải đi tới quyết định trên.



Theo đề xuất, thủ đô Vientiane sẽ áp dụng lệnh phong toả hoàn toàn tại 4 quận trung tâm là Chanthabouly, Sikhottabong, Sisattanak và Xaysettha , trong khi việc đi lại tại 3 quận khác sẽ bị phong tỏa một phần.



Theo đó, việc đi lại ở các vùng phong toả bị cấm hoàn toàn, ngoại trừ trường hợp được cấp phép. Các nhà máy tại khu vực bị phong toả cũng sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ những nhà máy được xác nhận là đủ điều kiện hoạt động. Trong khi Chính quyền thủ đô Vientiane sẽ trưng dụng lại một số trường học để làm nơi cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID - 19.



Bên cạnh việc phong tỏa, mức phạt đối với các trường hợp vi phạm cũng sẽ bị tăng rất nặng, có thể lên đến 10 triệu kip (khoảng 20 triệu đồng) hoặc đối mặt với biện pháp truy tố. Để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống một làn sóng lây nhiễm mới xuất hiện tại thủ đô, Chính quyền Vientiane cũng lên kế hoạch mở thêm bệnh viện dã chiến và các điểm xét nghiệm lưu động.



Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho hay Tiểu vương quốc Abu Dhabi từ ngày 19/9 sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc người dân phải xét nghiệm COVID-19 để có thể từ những nơi khác của UAE tới Abu Dhabi.



Thủ đô của UAE hiện đang yêu cầu những người từ các nơi khác phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được tới khu vực này. Quyết định mới của Abu Dhabi được đưa ra dựa trên tình hình dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát.



Đầu tháng này, Abu Dhabi cũng đã dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly đối với mọi du khách đã tiêm vaccine nhập cảnh từ nước ngoài.

Theo Thanh Bình - Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)