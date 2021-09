Sáng 13/9: Gần 374.600 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi; ca nghi mắc tại "tỉnh xanh" Cao Bằng âm tính với SARS-CoV-2

Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 613.000 ca mắc COVID-19, trong đó 374. 578 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Ca nghi mắc COVID-19 ở "tỉnh xanh" duy nhất -Cao Bằng đã âm tính với SARS-CoV-2

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 613.375 ca mắc COVID-19 đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.235 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 608.997 ca, trong đó có 371.804 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam.

+ Có 06 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (298.029), Bình Dương (157.018), Đồng Nai (34.816), Long An (28.159), Tiền Giang (12.205).



Gần 374.600 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 12/9 là 11.116 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 374.578

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.057 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.835

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.123

- Thở máy không xâm lấn: 140

- Thở máy xâm lấn: 929

- ECMO: 30

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 355.871 xét nghiệm cho 982.718 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 14.967.670 mẫu cho 43.448.641 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19:

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm đến tối 12/9 là 28.213.392 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.157.067 liều, tiêm mũi 2 là 5.056.325 liều.

Tính đến 6h ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 225.438.920 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.643.418 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 360.917 và 5.670 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 201.973.917 người, 18.819.174 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 104.684 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 35.326 ca nhiễm mới; tiếp theo là Ấn Độ (31.260 ca) và Anh (29.173 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 788 người chết, tiếp theo là Mexico (675 ca) và Iran (487 ca). Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 41.853.238 người, trong đó có 677.985 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.263.428 ca nhiễm, bao gồm 442.898 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 20.999.779 ca bệnh và 586.851 ca tử vong.

Bình Dương: Hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trước ngày 15/9/2021

Sở Y tế Bình Dương vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn dân và hướng dẫn hoạt động y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng toàn dân để bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đưa vào cách ly điều trị, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 15/9/2021.

Đối với khu vực "vùng xanh" lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp, lấy mẫu đại diện theo hộ gia đình (những người thường xuyên di chuyển, tiếp xúc nhiều, có nguy cơ cao,...) đảm bảo ít nhất 20% hộ gia đình. Tần suất lấy mẫu 07 ngày thực hiện 1 lần.

Khu vực "vùng vàng", "vùng cam" lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp tại các khu vực nguy cơ như: khu vực giáp ranh "vùng đỏ", chợ, xung quanh chợ, siêu thị, nhà trọ, chung cư, xung quanh khu vực phong tỏa, các cơ sở y tế, các trường hợp có triệu chứng sốt, ho,... đảm bảo ít nhất 20% dân số. Tần suất lấy mẫu 03 ngày thực hiện 1 lần.

Riêng khu vực "vùng đỏ" thực hiện xét nghiệm 100% người dân bằng test nhanh và RT-PCR theo "công thức 1,3,5".

Đồng Nai: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai

Ngày 12/9, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên.

Hiện tại, Đồng Nai đang thực hiện tiêm vaccine đợt thứ 8 nhằm tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng. Trong đợt này, Sở Y tế đã phân bổ 146.250 liều vaccine Pfizer và 161 ngàn liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho nhiều đối tượng.

Riêng đối với vaccine Pfizer, ngoài tiêm mũi 1, mũi 2 cho người 65 tuổi trở lên thì sẽ sử dụng tiêm mũi 1 cho hơn 68.424 phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên và cho con bú.

Theo quy định của Sở Y tế, tất cả phụ nữ mang thai tiêm vaccine đợt này đều được tiêm tại các cơ sở y tế có khoa sản.

Sở Y tế đã phân bổ vaccine cụ thể cho các cơ sở y tế được phân công nhiệm vụ tiêm chủng vaccine theo tuyến.

Do đó, các cơ sở tiêm chủng phải căn cứ vào số lượng vaccine và tình hình dịch tại địa phương để xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng vaccine; cần lưu ý bố trí sắp xếp thời gian tiêm, lượng người đến tiêm từng thời điểm, đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người, đảm bảo phòng chống dịch; hạn chế tối đa hao phí vaccine.

Ca nghi mắc COVID-19 ở Cao Bằng có kết quả xét nghiệm PCR âm tính

Ngày12/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông tin về trường hợp ở tổ 8 phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với virus SARS-COV-2.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng đã tiến hành lấy mẫu test nhanh để làm xét nghiệm PCR khẳng định. Đến 17 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm PCR đối với trường hợp trên là âm tính với virus SARS-COV-2.