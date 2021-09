Bộ Y tế cho phép một công ty nhập khẩu 30 triệu liều vaccine Hayat-Vax

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa đồng ý cho một công ty nhập khẩu 30 triệu liều vaccine COVID-19 Hayat-Vax.



Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar

Ngày 16.9, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có công văn về việc nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được Đơn hàng số 04/2021/ĐH-VMD ngày 11.9.2021 và các văn bản của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex về việc nhập khẩu vaccine chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Theo quyết định này, Cục Quản lý Dược đồng ý để Công ty nhập khẩu 1 vaccine tại Đơn hàng số 04/2021/ĐH-VMD ngày 11.9.2021

Tên vaccine là Hayat-Vax, với số lượng: 30.000.000 liều.

Cơ sở sản xuất bán thành phẩm: Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc; Cơ sở đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng: Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) - Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất UAE.

Vaccine nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phải đáp ứng các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vaccine được ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vaccine nhập khẩu và bảo đảm việc sử dụng vaccine đúng mục đích, an toàn, hiệu quả theo đúng cam kết.

Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc và các quy định về dược có liên quan.

Vaccine COVID-19 có tên Hayat-Vax đã được Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 10.9.

Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt các vaccine AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Moderna, Janssen và Sinopharm. Hiện mới nhất có thêm vaccine COVID-19 thứ 8 cũng đã được Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp ngày 17.9 là vaccine Abdala của Cuba.