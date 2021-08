Mỹ: Ca tử vong do COVID-19 tăng ở 42 bang, lo ngại đợt bùng phát mới

Dữ liệu của trường Đại học John Hopkins cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tăng hơn 50% trong tuần qua ở 14 bang và ít nhất 10% ở 28 bang khác.



Thế giới có gần 4,4 triệu ca tử vong, số trẻ em Mỹ nhập viện cao



Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác trung tâm y tế Kingsbrook ở Brooklyn, New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 đã tăng ở 42 bang của Mỹ vào tuần trước do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.



Tỷ lệ này làm gia tăng mối lo ngại về một đợt bùng phát mới của đại dịch COVID-19 vào mùa thu này.



Dữ liệu của trường Đại học John Hopkins cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tăng hơn 50% trong tuần qua ở 14 bang và ít nhất 10% ở 28 bang khác.



Tại Alabama, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt tăng đột biến mới này, có số ca nhập viện cũng như tử vong vì COIVD-19 tiếp tục tăng vọt.



Ông Scott Harris, quan chức y tế bang, cho biết bang này đã phải lần đầu tiên cho phép sử dụng hai trong bốn xe kéo lạnh để chở thi thể nạn nhân COVID-19 ở quận Mobile và Baldwin trong tuần này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.



Theo ông Harris, bang này đang ở trong tình trạng khủng hoảng khi có quá nhiều người chết mà không có chỗ để chứa các thi thể.



Bang Alabama ghi nhận số ca tử vong ở mức hai con số trong hai đến ba tuần vừa qua. Trong số 2.879 người nhập viện vì COVID-19 ngày 26/8, 45 người trong số đó là trẻ em và ít nhất 5 người trong số đó phải thở máy. Bang này hiện có tỷ lệ dương tính với COVID-19 là 23%, một trong những tỷ lệ cao nhất trong cả nước.



Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tất cả 50 bang của Mỹ đều ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao trong bối cảnh hàng triệu trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng quay trở lại trường học. Tỷ lệ lây nhiễm cao được xác định khi tổng số ca mắc mới trên 100.000 người trong thời gian bảy ngày là 100 ca trở lên.



Nhằm ngăn chặn đại dịch, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa chương trình tiêm chủng, trong đó tập trung cho đối tượng từ 12-17 tuổi.



Trước đó, Nhà Trắng thông báo một nửa số trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 và việc tiêm chủng đang tiến triển nhanh nhất đối với lứa tuổi này.



Ngoài ra, Mỹ cũng đang chứng kiến đà tiêm chủng nhanh hơn do những yêu cầu tiêm chủng mạnh mẽ hơn từ những nhà tuyển dụng lao động.

Theo Vietnam+