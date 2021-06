(GLO)- Ngày 11-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ.





Theo đó, đợt này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm 2.464 liều cho các đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế; Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và nhóm giúp việc; lực lượng tăng cường chống dịch tuyến biên giới; giáo viên làm nhiệm vụ coi thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; các phòng, ban thuộc Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku.

Bác sĩ khám sàng lọc sức khỏe cho người tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Điểm tiêm chủng được bố trí tại tầng 2-Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đảm bảo các điều kiện an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người tới tiêm thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt; hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng; được khám sàng lọc sức khỏe và tư vấn trước khi tiêm chủng; sau tiêm chủng sẽ được theo dõi sức khỏe chặt chẽ ít nhất 30 phút nhằm đảm bảo cấp cứu kịp thời nếu xảy ra các phản ứng sau tiêm.



Được biết, trong đợt 3, tỉnh Gia Lai được Bộ Y tế phân bổ 27.880 liều vắc xin do COVAX Facility hỗ trợ. Các đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này gồm: nhân viên y tế chưa tiêm hoặc hoãn tiêm trong đợt 2; Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các cấp và nhóm giúp việc cho Ban Chỉ đạo tuyến tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trung đội dân quân cơ động, tiểu đội dân quân thường trực; lực lượng Công an; giáo viên phân theo từng nhóm ưu tiên từ THPT đến THCS, tiểu học.



Việc tiêm vắc xin được triển khai trên toàn tỉnh, thời gian bắt đầu ngay sau khi tiếp nhận vắc xin và kết thúc trước ngày 15-8-2021.



NHƯ NGUYỆN