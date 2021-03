Việt Nam không có ca nhiễm mới, thêm hơn 3.600 người được tiêm vaccine

Sáng 13/3, Việt Nam không có ca mắc mới, trong khi đó, có thêm 3.663 người được tiêm chủng an toàn vaccine COVID-19 trong ngày tiêm chủng thứ năm.



Các nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)



Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 12/3 đến 6 giờ ngày 13/3, Việt Nam không có ca mắc mới.



Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 13/3, Việt Nam có tổng cộng 1.592 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 899 ca.



Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 39.606 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 503 trường hợp, cách ly tập trung tại cơ sở khác 16.049 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.054 trường hợp.



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 48 ca, lần 2: 48 ca, lần 3: 91 ca.



Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.086 ca.



3.663 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 12/3



Có thêm 3.663 người được tiêm chủng an toàn vaccine COVID-19 trong ngày tiêm chủng thứ năm kể từ khi triển khai hôm 8/3.



Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, đến cuối giờ chiều ngày 12/3, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 5.248 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng.



Ba địa phương mới triển khai từ ngày 12/3 gồm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hòa Bình, Khánh Hòa.



Các tỉnh còn lại thuộc kế hoạch đợt 1 đang khẩn trương tổ chức tập huấn, thực hiện công tác chuẩn bị cho triển khai.



Chi tiết 5.248 người được tiêm tại 12 tỉnh/thành phố trong năm ngày 8-12/3 như sau:



- Tỉnh Hải Dương: 2.862 người



- Thành phố Hà Nội: 163 người



- Tỉnh Hưng Yên: 138 người



- Tỉnh Bắc Ninh: 312 người



- Tỉnh Bắc Giang: 319 người



- Thành phố Hải Phòng: 147 người



- Thành phố Hồ Chí Minh: 704 người



- Tỉnh Gia Lai: 200 người



- Tỉnh Long An: 159 người



- Thành phố Đà Nẵng: 117 người



- Tỉnh Hòa Bình: 32 người



- Tỉnh Khánh Hòa: 95 người



Dự kiến trong tuần tới tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp sẽ bắt đầu triển khai vaccine COVID-19 trên địa bàn.



Theo báo cáo nhanh từ các điểm tiêm chủng, trong ngày 12/3, Dự án Tiêm chủng Mở rộng ghi nhận 1 trường hợp phản ứng chẩn đoán phản vệ độ 2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.



Trường hợp này xuất hiện triệu chứng 30 phút sau tiêm vaccine, đã được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, hiện tại đã ổn định.

