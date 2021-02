WHO bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVAX

WHO đồng ý bồi thường cho khiếu nại về tác dụng phụ nghiêm trọng vì tiêm vaccine COVID-19 của chương trình COVAX ở 92 quốc gia, trong đó có Việt Nam.



WHO lập quỹ bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP



Theo Reuters, động thái của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải quyết mối quan tâm lớn của các chính phủ tiếp nhận vaccine theo cơ chế COVAX.



Tuyên bố ngày 22.2 của WHO cho biết, quỹ bồi thường này là cơ chế bồi thường thương tật do vaccine đầu tiên và duy nhất hoạt động trên quy mô quốc tế, sẽ cung cấp cho những người đủ điều kiện "một quy trình nhanh chóng, công bằng, mạnh mẽ và minh bạch".



“Bằng cách cung cấp khoản bồi thường một lần mà không phải nộp đơn kiện ra tòa án (no-fault lump-sum compensation) để giải quyết đầy đủ và đến cùng bất kỳ khiếu nại nào, chương trình COVAX nhằm mục đích giảm đáng kể nhu cầu kiện cáo đòi bồi thường - một quá trình có thể kéo dài và tốn kém” - tuyên bố cho biết.



Các câu hỏi về cách xử lý những yêu cầu bồi thường trong trường hợp có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào do vaccine COVID-19, có thể là rất hiếm, đã là mối lo ngại đối với các quốc gia tiếp nhận vaccine thông qua cơ chế COVAX. Reuters bình luận, việc WHO đồng ý thành lập quỹ bồi thường sẽ xóa tan nghi ngờ và phần lớn lo ngại của các nước này.



Kế hoạch thành lập quỹ đã được thảo luận tại WHO trong vài tháng. Việc bồi thường áp dụng với các khiếu nại về tác dụng phụ nghiêm trọng liên quan đến bất kỳ loại vaccine nào do COVAX phân phối cho đến ngày 30.6.2022, ở 92 nước thu nhập trung bình và thấp, hầu hết ở Châu Phi và Đông Nam Á.



WHO cho hay, ban đầu, quỹ bồi thường sẽ được tài trợ từ nguồn của nhà tài trợ cho nhóm 92 quốc gia nói trên. Các cá nhân có nhu cầu khiếu nại có thể nộp đơn tại www.covaxclaims.com từ ngày 31.3.2021.



Theo ông Seth Berkley - Giám đốc điều hành của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng GAVI, đồng sáng lập COVAX, thỏa thuận về quỹ bồi thường là "một sự thúc đẩy lớn" đối với COVAX, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vaccine COVID-19.



Ông Berkley nói: “Điều này không chỉ giúp các quốc gia bớt lo lắng, mà còn hỗ trợ tinh thần cho các nhà sản xuất vaccine, khuyến khích họ nhanh chóng cung cấp vaccine cho COVAX".



WHO cho biết đang làm việc với công ty bảo hiểm Chubb để đảm bảo bảo hiểm cho chương trình.





