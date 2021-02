NÓNG: Người đàn ông mắc Covid-19 ở Hải Dương nguy kịch chỉ sau 1 đêm nhập viện

Người đàn ông 60 tuổi ở Hải Dương mắc Covid-19 diễn biến nguy kịch chỉ sau 1 đêm nhập viện. Tại buổi hội chẩn trực tuyến quốc gia, các bác sĩ xin ý kiến can thiệp ECMO đối với trường hợp này.





Chiều 19-2, Tiểu ban Điều trị hội chẩn trực tuyến toàn quốc ca bệnh Covid-19 nặng. Đây là buổi hội chẩn trực tuyến đầu tiên trong năm mới Tân Sửu với sự tham dự của nhiều chuyên gia hàng đầu về cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm, hô hấp...



Từ điểm cầu Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ xúc động khi trong thời gian qua, các chuyên gia và các cơ sở y tế có ca bệnh Covid-19 và các bệnh viện lớn từ mọi miền Tổ quốc đã tổ chức hội chẩn thường xuyên, định kỳ và đột xuất thông qua hội chẩn trực tuyến hay qua nhóm mạng xã hội. Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng, diễn biến bất thường đã được các chuyên gia góp ý, tìm hướng điều trị tốt nhất.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đồng chủ trì buổi hội chẩn trực tuyến toàn quốc chiều 19-2



Tại cuộc hội chẩn trực tuyến, Bệnh viện dã chiến số 2 tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương) báo cáo trường hợp nam bệnh nhân 60 tuổi, là ca bệnh phát hiện dương tính SARS-CoV-2 qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện dã chiến số 2 vào trưa 18-2. Trước khi phát hiện dương tính 6 ngày, bệnh nhân có sốt. Ngày 17-2, ông sốt cao kèm khó thở, đến Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn xét nghiệm phát hiện dương tính hôm 18-2. Ông từng bị sốt rét cách đây 30 năm.



Ngay khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng nặng, phải thở ôxy, rồi thở máy không xâm nhập, tiên lượng rất nặng khi chỉ số bão hòa ôxy trong máu (SPO2) chỉ 70%. 4 giờ sáng ngày 19-2, bác sĩ đánh giá bệnh nhân nguy kịch, không đáp ứng thở máy không xâm nhập (HFNC) nên phải đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực.



Hiện, bệnh nhân đã được can thiệp an thần, thở máy, lọc máu. Siêu âm phổi có hiện tượng đông đặc 2 phổi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển).



Bác sĩ Phạm Thế Thạch, Phó Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, tăng cường tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương, cho biết phòng ICU ở bệnh viện này đang có 9 bệnh nhân. Bệnh nhân 60 tuổi trên đây là ca mà phòng mới nhận. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường thêm các thiết bị hệ thống ECMO (tim phổi ngoài màng cơ thể) cho Bệnh viện dã chiến số 2.



Với tình trạng bệnh nhân 60 tuổi rất nặng, nguy kịch, các bác sĩ tại đây xin ý kiến các chuyên gia từ các điểm cầu được đặt ECMO cho bệnh nhân này.





Các chuyên gia hội chẩn tại điểm cầu Bộ Y tế





Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin sau cuộc làm việc với các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương, ông đã đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tăng cường một máy xét nghiệm hội chứng cytokine. Dự kiến, sáng 20-2, hệ thống máy và nhân lực sử dụng máy sẽ đến tỉnh Hải Dương tăng cường hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.



Đánh giá với 275 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 là số lượng rất lớn, các chuyên gia lưu ý bệnh viện này xem xét đưa các bệnh nhân có nguy cơ cao (diễn biến nặng) đến phòng ICU để theo dõi bằng máy. Đồng thời, chuyên gia Tổ Hội chẩn mong muốn các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp tốt với lực lượng nhân viên y tế tại chỗ của Hải Dương.



Đối với 2 bệnh nhân diễn biến nguy kịch khác là BN1823 (65 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội) điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có bệnh nền huyết áp cao, tiểu đường. Chỉ sau 6 ngày, bệnh nhân có diễn biến nặng. Đến nay, bệnh nhân đã ở ngày thứ 19 điều trị, ngày thứ 6 đặt ECMO, thở máy, lọc máu. Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thấy bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV-2.



Với BN1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, là cụ bà 79 tuổi nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam, đến nay đã qua hơn 1 tháng điều trị và bệnh nhân cũng phải can thiệp ECMO hơn 2 tuần qua. Phổi của bệnh nhân hiện vẫn đông đặc. Ca bệnh này được tiên lượng rất nặng, nguy kịch. Đây là lần thứ 5 bệnh nhân này được hội chẩn trực tuyến toàn quốc.



Theo D.Thu (NLĐO)