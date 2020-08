Kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 87 tuổi mới phát hiện

Theo CDC Hà Nội, BN 994 sống cùng con cháu tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ (gia đình có tổng cộng 6 người gồm: Bệnh nhân, 2 vợ chồng con trai thứ 3 của bệnh nhân, 2 cháu và 1 chắt). Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân không đi đâu xa ra khỏi xã Khải Xuân, gia đình cũng không có người đi đâu xa đến các khu vực có ổ dịch Covid-19 lưu hành. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh lý nền. Khoảng 4 giờ ngày 11-8, ông N. có biểu hiện sốt (nhiệt độ dao động từ 38-39 độ C), kèm theo đau bụng âm ỉ liên tục ở vùng hạ sườn phải, không ho, không khó thở. Ngày 12-8, bệnh nhân được con dâu thuê xe đưa ông N. từ Phú Thọ đến Khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện E Trung ương khám bệnh. Sau khi làm xong các thủ tục, khoảng 12 giờ cùng ngày, bệnh nhân được nhập vào Khoa C4 Gan mật. Chiều cùng ngày, ông N. cùng con dâu về phố Trần Cung nghỉ tại nhà người quen. Tối 12-8, bệnh nhân ngồi ăn cơm cùng 7 người trong gia đình. Tối cùng ngày, có 2 đồng nghiệp của con trai đến nhà thăm ông N., trong quá trình đó có ngồi gần nói chuyện. Sáng 13-8, bệnh nhân được con đưa vào Bệnh viện E. Cùng đưa bệnh nhân vào viện có đồng nghiệp tên T. cùng cơ quan người con trai (làm bác sĩ quân y tại Công ty Thông tin M1 địa chỉ tại xã An Khánh, Hoài Đức). Tại Khoa Gan mật, bệnh nhân được chụp Xquang phổi, kết quả có hình ảnh viêm phổi. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi khám chuyên Khoa Hô hấp và chuyên khoa truyền nhiễm. Do không có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 nên vào khoảng 18 giờ ngày 13-8, bệnh nhân được chuyển sang Khoa bệnh nhiệt đới (D1). Ngày 14-8, bệnh nhân được chụp CT ngực có hình ảnh đám đông đặc thùy giữa phổi phải, tổn thương dày tổ chức kẽ hai phổi, tràn dịch màng phổi 2 bên với số lượng ít. Tại khoa D1, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, đỡ sốt, thỉnh thoảng có ho, không khó thở, phổi không ran. Ngày 18-8, bệnh nhân được chụp X-quang phổi, vẫn còn hình ảnh viêm phổi thùy. Bệnh viện E đã xin ý kiến viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm loại trừ Covid-19. Bệnh nhân được Bệnh viện E lấy mẫu và gửi viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Ngày 19-8, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong thời gian bệnh nhân nằm viện, chỉ có người con dâu ở lại chăm sóc bệnh nhân. Ngoài ra có 3 đồng nghiệp của người con trai vào viện thăm bệnh nhân, có nói chuyện và tiếp xúc gần bệnh nhân. Kết quả điều tra sơ bộ, tại quận Bắc Từ Liêm có 5 người tiếp xúc F1 (tiếp xúc trực tiếp) với ca bệnh, huyện Hoài Đức cũng có 5 người F1, tại Bệnh viện E có 48 F1. Quận Bắc Từ Liêm cho biết với 10 người F1 tại cộng đồng đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly. Đối với 48 F1 của Bệnh viện E đã được chuyển đi cách ly tại khu cách ly nhà D trong bệnh viện. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu của 19 bệnh nhân nguy cơ cao (đang thở máy) tại các Khoa Hồi sức cấp cứu (12 bệnh nhân), Tim mạch (1 bệnh nhân), Hô hấp (6 bệnh nhân) để xét nghiệm SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phun khử khuẩn bệnh viện theo quy định Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy viết người tiếp xúc gần để tiến hành lấy mẫu, cách ly theo đúng quy định.