3 ca Covid-19 ở Quảng Nam: Dự đám tang, buôn bán, có người âm rồi dương tính

Cả 3 ca Covid-19 mới ở tỉnh Quảng Nam đều là nữ, địa chỉ khác nhau nhưng đều có đi dự đám tang, 2 người làm nghề buôn bán, đi, tiếp xúc nhiều.





Sáng 6-8, Bộ Y tế ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam có 3 ca mắc Covid-19 mới, tăng số ca bệnh ở tỉnh này lên 48 ca (tính riêng mẫu xét nghiệm ở Quảng Nam). Trong sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố lịch trình của 3 ca bệnh mới này.



Trường hợp 1



BN 715, tên N.T.P (nữ, 42 tuổi; ngụ khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An); nghề nghiệp: Bán mỳ Quảng tại Chợ Cửa Đại (Chợ Cẩm An cũ). Bệnh nhân là con gái BN 593, em của BN 547 và BN 625.



Từ Tết Nguyên Đán đến trước 21-7, có 4 lần chăm sóc mẹ là bà H.T.Ng (đã mất) tại phòng 607 khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân bán mỳ Quảng tại Chợ Cửa Đại (luôn đeo khẩu trang), tiếp xúc với nhiều khách hàng, không nhớ tên, có 2 khách hàng thường xuyên ăn hàng ngày là Chị S (ở Cống Bà Cử), một chị bán gà (Duy Nghĩa) không nhớ tên. Những người cung cấp thực phẩm hàng ngày có X (Cẩm Châu) cung cấp tôm, N cung cấp mỳ (hàng bên cạnh), Tr (Cẩm Hà), B (Cẩm Châu) cung cấp rau.



3 ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Quảng Nam có lịch trình khá phức tạp





Từ ngày 22-7, bệnh nhân nghỉ bán tại chợ để chăm sóc mẹ tại BV Đà Nẵng, luôn luôn mang khẩu trang, hằng ngày đi mua cháo, cơm, mua khẩu trang ở trước cổng bệnh viện đường Quang Trung, ăn sáng tại cổng bệnh viện đường Hải Phòng, có vào căn tin bệnh viện mua nước. Ngày 24-7, từ Đà Nẵng về bằng ô tô thuê (tài xế đã được đi cách ly).



Ngày 26-7, đi chợ Cẩm An có tiếp xúc: mua dưa (bà Gi), mua rau, sả (bà N), mua bao bì (bà X, Phước Hải), thịt heo (chị H), mì sợi (cô A), mua gà (chị Th – Trường Lệ), mua trầu cau đầu chợ, mua cá của 4 người Duy Nghĩa.



Ngày 27 đến 28-7, trong đám tang có tiếp xúc với cô B bán rau, Tr (An Bàng), L.T (Cẩm Thanh), C bán chả (Cửa Đại), vợ N (trong hẻm bà Trà), V. con chú Sang, V con Biểu bán đá, Th con cô Phụng, H sửa xe, L.T.T bán sơn.



Ngày 29-7, được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trạm Y tế Cẩm Hà. Ngày 30-7, lấy mẫu xét nghiệm, ngày 31-7 có kết quả âm tính. Ngày 3-8 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 5-8 có kết quả dương tính vơi SARS-CoV-2; sốt nhẹ 37,90C. Bệnh nhân có tiền sử bị bướu cổ, mổ sỏi thận đầu năm 2020. Ngày 4-8 có triệu chứng ho, rát cổ.



Trường hợp 2



BN716 tên N.T.K.H (42 tuổi; ngụ khu phố Xuyên Tây 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên); Nghề nghiệp: Buôn bán. Trước ngày 16-7, sống ở nhà cùng chồng (H.C.Tr) và 3 con (N.C.Tr, H.T.Ti, H.T.T.M); bán quầy thuốc thú y tại nhà và ngã tư thôn Chiêm Sơn, Duy Sơn, Duy Xuyên.



10 giờ ngày 16-7, cùng chồng ra dự đám tang (xe ô tô gia đình) tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Từ ngày 16 đến 20-7, ở lại đám tang và tiếp xúc với BN 456 (công bố Đà Nẵng), cha chồng (H.C.M), các cô chồng (H.T.L, H.T.V, H.T.D, chú ruột chồng (H.C.L, H.C.P) và nhiều người (không rõ).



6 giờ sáng ngày 20-7, cùng chồng đưa tang về quê tại thi trấn Nam Phước để chôn cất. Đến 12 giờ cùng ngày về nhà riêng (xe ô tô gia đình), sau đó chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 21-7, buổi sáng ở nhà không đi đâu; lúc 16 giờ cùng ngày đến bán thuốc tại ngã tư thôn Chiêm Sơn, Duy Sơn (đi xe máy), có vài người đến mua thuốc (không rõ).



Từ ngày 22 đến 30-7, tiếp tục ở nhà và bán quầy thuốc thú y. Trong thời gian này, tại quầy thuốc ngã Tư - thôn Chiêm Sơn ngoài khách mua thuốc có tiếp xúc với người bán quầy gần bên (chị V.T,Đ, vợ chồng Q); Buổi sáng (thời gian không rõ) đi chợ Đình và chợ huyện (gần cầu Chìm). Khi xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau mỏi người thì tự đi mua thuốc tại quầy thuốc tây gần nhà anh S.L (tiếp xúc với người bán thuốc), sau đó về nhà, không đi đâu (khi đi tất cả đều mang khẩu trang).



16 giờ ngày 30-7, đến nhà cha chồng (Ông M) tiếp xúc với ba mẹ chồng (ông M, bà Th) và cán bộ Trạm Y tế thị trấn Nam Phước, tiến hành khai báo y tế với cán bộ TYT tại nhà cha chồng. 13 giờ ngày 3-8, cùng chồng đi xét nghiệm Covid-19 (xe ô tô gia đình, cả 2 đeo khẩu trang); 15 giờ về nhà; 16 giờ được BV báo kết quả test nhanh nghi ngờ nên khai báo y tế.



22 giờ ngày 3-8, được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly TTYT Duy Xuyên, được lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt.



Trường hợp 3



BN717 tên D.T.H (nữ, 44 tuổi; ngụ khu phố Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước). Ngày 17-7 trở về trước ở và làm việc tại địa phương. Lúc 10 giờ ngày 17-7, cùng với chồng (H.C.Ph) ra dự đám tang tại địa chỉ Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, có tiếp xúc với BN 456 (công bố Đà Nẵng); đến 14 giờ về nhà tại địa chỉ Tổ 11, KP Xuyên Tây; ở nhà và làm công việc gia đình, có tiếp xúc với hàng xóm (không rõ tên).



Ngày 18-7, ở tại nhà và không đi đâu, chỉ làm nông tại nhà. 9 giờ ngày 19-7, ra lại đám tang cùng chồng và con (tiếp xúc với những người trong đám tang), đến 17 giờ cùng ngày 2 vợ chồng về lại nhà tại TT Nam Phước, bản thân ở nhà và không đi đâu.



6 giờ ngày 20-7, đi lên nhà thờ Tộc Huỳnh Công (đám ma được đưa về đây), sau đó cùng đi theo đám ma ra khu Nghĩa địa thuộc TT Nam Phước để chôn cất người thân; có tiếp xúc với những người trong đám ma (không rõ số lượng người tiếp xúc), sau đó tiếp tục di chuyển cùng đám ma ra lại Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng bằng phương tiện ô tô. Đến 11 giờ về lại nhà tại TT Nam Phước cùng với chồng bằng xe máy, buổi chiều ở tại nhà và làm công việc nhà.



Ngày 21-7, buổi sáng đi chợ Đình (TT Nam Phước) mua thức ăn; 10 giờ đi đến UBND TT Nam Phước để nộp tiền tại Hội trường UBND thị trấn, có tiếp xúc nhân viên Ngân hàng Chính sách (khoảng 2-3 người, không rõ tên), khoảng 30 phút ra về, buổi chiều ở tại nhà và làm công việc nhà.



Những ngày sau đó ở tại địa phương, làm công việc nghề nông, chỉ tiếp xúc với hàng xóm (không rõ tên), trong người có dấu hiệu sốt, cảm cúm nên có mua thuốc uống và tiếp xúc với người bán thuốc dạo (không rõ tên, địa chỉ).



Ngày 30-7, có đến Trạm Y tế thị trấn Nam Phước để khai báo y tế. Những ngày tiếp theo ở tại nhà và làm công việc bình thường, tiếp xúc với hàng xóm. 15 gờ ngày 3-8, cùng chồng và con đi xét nghiệm Covid-19, 16 giờ 30 về nhà; đến tối được BV báo kết quả test nhanh nghi ngờ nên khai báo y tế. 22 giờ ngày 3-8 được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly TTYT Duy Xuyên, được lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo Tr.Thường (NLĐO)