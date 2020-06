Mỹ tặng 2 triệu liều thuốc chống sốt rét cho Brazil để chống COVID-19

Để thể hiện tình đoàn kết, Mỹ đã gửi tặng Brazil 2 triệu liều thuốc hydroxychloroquine, loại thuốc chống sốt rét được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi là có công dụng chống lại virus corona.





Mỹ gửi tặng Brazil 2 triệu liều thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine



Tuyên bố chung của hai nước cho biết: Hydroxychloroquine sẽ được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa để giúp bảo vệ các y tá, bác sĩ và nhân viên y tế ở Brazil khỏi nhiễm virus. Nó cũng sẽ được sử dụng như một phương pháp điều trị cho những người dân Brazil bị nhiễm bệnh.



Ngoài ra, Mỹ và Brazil sẽ hợp tác tiến hành nghiên cứu theo các phương pháp khoa học để đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả của loại thuốc này.



Mỹ cũng cho biết sẽ gửi tới Brazil 1.000 cái máy trợ thở.



Tính đến ngày 1-6, giờ Việt Nam, Brazil có tổng cộng 514.849 ca dương tính được xác nhận với virus corona chủng mới. Tổng số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của nước này là 29.314 trường hợp.



Hiện Brazil là nước đứng thứ 2 trên thế giới về số ca nhiễm và thứ 4 trên thế giới về số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 còn Mỹ là nước đứng đầu thế giới cả về số ca nhiễm và tử vong, theo trang https://www.worldometers.info.



Trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm virus corona hiện là 6.258.769 trường hợp, tổng số ca tử vong là 373.677 với 2.785.156 trường hợp hồi phục.



Hydroxychloroquine được tổng thống Mỹ và tổng thống Brazil hết lời ca ngợi cho dù một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet phát hiện loại thuốc này có khả năng gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, đặc biệt là chứng rối loạn nhịp tim.





