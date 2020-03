Dịch COVID-19 ngày 14-3: WHO nói châu Âu là 'tâm chấn' của đại dịch COVID toàn cầu

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói châu Âu đang là "tâm chấn" của đại dịch COVID-19 khi số ca bệnh mới mỗi ngày tại đây đã cao hơn Trung Quốc ngay cả ở giai đoạn nóng, Ý ghi nhận số người chết tăng kỷ lục theo ngày.





Tăng cường bảo vệ biên giới gắn với phòng-chống dịch Covid-19

Dịch COVID-19 ngày 13-3: Số người chết tại Ý vượt ngưỡng 1.000

Người bệnh COVID-19 chỉ nằm cách nhau 1m trong tòa nhà lớn bên ngoài bệnh viện Spedali Civili miền bắc nước Ý - Ảnh: REUTERS





Theo hãng tin AFP, phát biểu trong cuộc họp báo qua mạng ngày 13-3 tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng châu Âu giờ đang là "tâm chấn" của đại dịch do virus corona chủng mới gây ra trên toàn cầu.



Ông Tedros cũng cảnh báo chưa thể biết khi nào dịch ở châu Âu sẽ lên tới đỉnh. Cũng theo người đứng đầu WHO, tại thời điểm này, châu Âu đang có số ca bệnh và số người chết vì COVID-19 nhiều hơn tổng số ca bệnh và số người chết ở các nước khác trên thế giới gộp lại (không kể Trung Quốc).



"Số ca bệnh ghi nhận mỗi ngày giờ đây (ở châu Âu - PV) còn cao hơn ở Trung Quốc vào thời điểm dịch còn nóng", ông Tedros nói.



Ông Tedros đưa ra nhận định trong bối cảnh các nước châu Âu ghi nhận số ca bệnh và số người chết vì COVID-19 tăng cao.



Ý: 250 người chết trong 24 giờ



Ý ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao kỷ lục. Đã có 250 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở Ý là 1.266 ca, trong khi tổng số ca nhiễm là 17.660, theo đài BBC.



Tại Tây Ban Nha, quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng thứ hai sau Ý, cũng ghi nhận số ca tử vong tăng 50%, lên 121 người trong ngày 13-3. Tổng số ca nhiễm của nước này cũng đã tăng lên 4.231.



Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tình trạng báo động vì dịch bệnh COVID-19 sẽ có hiệu lực trong 2 tuần, kể từ 14-3. Ông Pedro Sanchez nói: "Đáng lo là chúng ta không thể loại trừ khả năng trong tuần tới có thể lên tới hơn 10.000 ca nhiễm".



Châu Âu tăng kiểm soát biên giới



Các quy định kiểm soát biên giới cũng được triển khai ngày càng nhiều hơn tại các nước châu Âu để phòng chống dịch.



Ba Lan ngày 13-3 thông báo đóng cửa các biên giới với du khách nước ngoài trong bối cảnh nước này đã có ít nhất 68 ca bệnh.



Theo hãng tin AFP, Ba Lan cũng sẽ áp dụng quy định cách ly y tế 2 tuần với những người từ nước ngoài trở về. Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, nói với báo giới: "Hầu hết các ca bệnh làm lây lan thành dịch ở Ba Lan đều là các ca lây từ bên ngoài".



Đan Mạch cũng sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài từ trưa 14-3 (tức 18h00 cùng ngày giờ Việt Nam).



Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch, ông Mette Frederiksen: "Mọi khách du lịch và người nước ngoài không thể chứng minh được lý do hợp lý để tới Đan Mạch sẽ không được nhập cảnh". Tuy nhiên, công dân Đan Mạch vẫn nhập cảnh bình thường.



Trong diễn biến liên quan, Thụy Sĩ cũng sẽ đóng cửa các trường học nước này để phòng dịch, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.



Tính tới ngày 13-3, Thụy Sĩ đã có 1.125 ca bệnh, trong khi một ngày trước đó là 850 ca.



Theo D.Kim Thoa (TTO)