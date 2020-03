Dịch COVID-19 ngày 13-3: Số người chết tại Ý vượt ngưỡng 1.000

Số ca tử vong tại Ý tiếp tục tăng trong ngày 12-3 với 189 người, đẩy tổng số người chết vì COVID-19 tại nước này vượt ngưỡng 1.000 và chạm con số 1.016.





Khung cảnh vắng vẻ tại thành phố Turin miền bắc nước Ý ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS





Số ca nhiễm mới tại Ý tăng



Số liệu chính thức được công bố lúc 18h ngày 12-3 (giờ Ý) tức 0h ngày 13-3 (giờ VN) cho thấy trong ngày 12-3 đã ghi nhận thêm 189 ca tử vong tại Ý, nâng tổng số người chết vì dịch COVID-19 lên 1.016.









Số ca nhiễm mới trong ngày là 2.651 trường hợp, tăng hơn 300 trường hợp so với một ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) là 15.113.



Trong đó 1.258 người đã được chữa khỏi và cho xuất viện, cộng thêm số ca đã tử vong nên số ca nhiễm hiện đang điều trị của Ý chỉ còn 12.839 trường hợp.



Nhiều nước châu Âu đóng cửa trường học



Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ ngày 12-3 đã đồng loạt yêu cầu đóng cửa các trường học tại nước này trong bối cảnh dịch COVID-19 tại châu Âu đang lan nhanh.





Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo với người dân kế hoạch đóng cửa tất cả trường học kể từ tuần sau nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 12-3 - Ảnh: AFP





Tại Bỉ, chính phủ nước này đã ra lệnh các quán cà phê, nhà hàng và trường học tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 13-3 (giờ địa phương) đến hết ngày 3-4. Chính phủ Bỉ khẳng định sẽ không có phong tỏa và cấm giao thương buôn bán. Các siêu thị và nhà thuốc vẫn sẽ mở cửa hoạt động trong thời gian này.



"Chúng tôi muốn tránh giống như Ý và sẽ tránh chuyện phong tỏa", Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes cam kết.



New York cấm tụ tập trên 500 người



Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 12-3 (giờ Mỹ) thông báo bang này sẽ cấm các sự kiện, địa điểm có từ 500 người trở lên trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2.



Ông Cuomo giải thích cụ thể hơn rằng lệnh cấm này chỉ áp dụng cho các "không gian hội nghị". Ví dụ một tòa nhà văn phòng có sức chứa khoảng 500 người sẽ không phải tuân theo quy định hạn chế nhưng một văn phòng với không gian mở và chứa được 500 người sẽ phải tuân thủ.



Thống đốc New York không nói lệnh cấm sẽ được duy trì trong bao lâu nhưng cho biết nó sẽ được điều chỉnh mỗi ngày dựa trên tình hình thực tế.



Trong khi đó tại bang láng giềng New Jersey, Thống đốc Phil Murphy đề nghị hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập có từ 250 người trở lên, theo Hãng tin Reuters.





Trung Quốc gởi 1,8 triệu khẩu trang cho Ý và Tây Ban Nha



Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 12-3 phát đi thông cáo cho biết Trung Quốc đã gởi một lô hàng viện trợ gồm 1,8 triệu khẩu trang cho Ý và Tây Ban Nha. Một nguồn tin của Reuters trong chính phủ Tây Ban Nha tiết lộ Bắc Kinh đã chủ động đề nghị hỗ trợ Madrid chống dịch COVID-19.



Xứ sở bò tót bắt đầu nâng cao cảnh giác trong những ngày gần đây khi yêu cầu đóng cửa trường học, tạm ngừng họp quốc hội sau khi một bộ trưởng của nước này dương tính với SARS-CoV-2.









Chứng khoán Mỹ rớt giá kỷ lục



Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến phiên giao dịch tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư trong mùa dịch COVID-19.



Chỉ số Dow Jones đã mất 2.350 điểm, tương đương 10%, xuống còn 21.200,62 điểm. Chỉ số S & P 500 cũng giảm 9,5% xuống còn 2.480,64, trong khi Chỉ số Nasdaq công nghệ giảm 9,4% xuống còn 7.201,80.



Triển vọng ảm đạm cho các hãng hàng không cũng một lần nữa đè nặng lên Boeing. Cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm tới 18% trong phiên giao dịch ngày 12-3, trở thành "người thua cuộc" lớn nhất trong ngày giao dịch.









Theo DUY LINH (TTO)