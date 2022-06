Chưa có mới đã nới cũ

Hôm qua nhà chị N.T.V.A (Hà Nội) đã xảy ra một cuộc tranh luận nảy lửa về việc sẽ cần “gọi điện cho người thân” để làm hộ chiếu ngay cho cậu cả vừa có giấy chứng nhận trúng tuyển của một trường đại học ở Phần Lan, kịp làm visa du học hay chờ đến 1.7 làm hộ chiếu đại trà mẫu mới theo thông báo của cơ quan xuất nhập cảnh.



Một việc tưởng chừng như rất đơn giản, hóa ra lại rắc rối với gia đình chị V.A lúc này, bởi vì kể từ ngày 1.6 các địa điểm cấp hộ chiếu trên cả nước đồng loạt dán thông báo tạm dừng cấp theo mẫu cũ trong vòng 1 tháng, từ 1.6 - 1.7 để chờ mẫu mới; trong khi con trai chị cần phải có ngay hộ chiếu để nộp hồ sơ xin visa du học, có visa mới có thể tiến hành thuê nhà và sang Phần Lan để bắt đầu năm học từ ngày 31.8.



Báo chí phản ánh rất nhiều người đến làm hộ chiếu theo quy định pháp luật đã phải ra về tay không vì không nằm trong những “trường hợp cấp bách” theo thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.



Theo thông báo của cơ quan công an thì việc dừng này là nhằm thực hiện luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Trong thời gian dừng, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…



Quyền được cung cấp dịch vụ công theo luật định đã bị gián đoạn bởi 1 thông báo hình thức như một hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ của cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý đã vi phạm các nguyên tắc hành chính, những người ra thông báo dường như đã chỉ tính đến công việc của mình mà không tính tới những bất cập với người dân.



Theo quy định, trong vòng 8 ngày làm việc, một công dân đủ điều kiện, nộp đủ hồ sơ phải được cấp hộ chiếu để thực hiện các quyền liên quan xuất nhập cảnh. Nhưng theo thông báo này thì quyền của họ bị gián đoạn (ít nhất là 1 tháng) hoặc sẽ phải chứng minh “trường hợp cấp bách”. Tôi quyết định đến cơ quan quản lý để thực hiện quyền được cấp hộ chiếu, ấy chính là nhu cầu cấp bách của cá nhân tôi, tại sao tôi còn phải chứng minh? Tôi muốn đưa con đi làm hộ chiếu để nghỉ hè cả gia đình đi du lịch, cơ quan công an lại bảo phải sang tháng 7 mới làm, vậy thì hết nghỉ hè còn đâu? Nếu mẫu mới chưa sẵn sàng thì cơ quan quản lý vẫn nên cấp mẫu cũ bình thường chứ tại sao lại dừng? Việc ban hành mẫu mới chậm có phải lỗi của công dân chúng tôi đâu? Đây là những câu hỏi thông thường nhất cho thấy một người bình thường cũng thấy yêu cầu tạm dừng là không thuyết phục.



Lẽ ra cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cũng nên làm như khi đổi căn cước công dân mẫu mới: Người dân ai có nhu cầu làm theo mẫu cũ vẫn giải quyết bình thường, không hạn chế lý do; ai muốn mẫu mới thì được quyền tự do lựa chọn chờ đến 1.7 mới nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu. Đừng đẻ ra thủ tục bắt dân phải chứng minh “cấp bách”, “chính đáng”. Bất kể một nhu cầu đúng pháp luật nào của công dân đều là chính đáng cả thưa “ông xuất nhập cảnh”.

