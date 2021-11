Phú Quốc đón du khách quốc tế, các địa phương khác hãy mạnh dạn mở cửa

Đúng 12 giờ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19.





Ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: CTV



Thế là sau thời gian dài chuẩn bị, cũng đến lúc hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam đón được 200 du khách Hàn Quốc, trải nghiệm chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vinpearl với hành trình 4 ngày 3 đêm. Sau khi đón đoàn khách đầu tiên này, dự kiến Phú Quốc sẽ đón từ 20 chuyến bay quốc tế/tháng trong giai đoạn tới.



Ở miền Trung, sáng 20.11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại Thành phố Hội An sau 2 năm bị đóng cửa do dịch COVID-19. Những hoạt động du lịch trước đây trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với du khách cũng như người dân địa phương.



Hai sự kiện ở hai nơi của đất nước đem đến niềm vui và sinh khí cho đất nước. Trước đó, Khánh Hòa cũng là địa phương sớm mở cửa đón khách quốc tế. Nhưng còn các địa phương khác thì sao?



Vẫn còn có những lo lắng khi gần đây số ca nhiễm tăng, nhưng điều này không phải đáng lo lắng đến mức "tê liệt" các hoạt động sản xuất kinh doanh.



Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ngày 20.11, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, so với tháng trước đó, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%.



Giảm ca tử vong, giảm số ca nặng, nguy kịch là nhờ vaccine. Tiêm vaccine đầy đủ là một tấm khiên bảo vệ an toàn cho mỗi cá nhân và cho cộng đồng, đó là khoa học, không phải cảm tính.



Nếu có vài trường hợp tiêm 2 mũi vaccine tử vong do COVID-19 thì không vì thế mà hoài nghi về hiệu quả của tiêm vaccine. Tiêm đủ vaccine là phòng vệ an toàn, tự tin mở cửa đón du khách quốc tế và trong nước.



Tính đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 106 triệu liều, tỉ lệ tiêm 1 liều vaccine là 89,4%, 2 liều vacine là 53,4% dân số từ 18 tuổi trở lên. Với con số này, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có độ bao phủ vaccine rộng.



Người dân được tiêm vaccine, du khách bắt buộc phải có "hộ chiếu vaccine" và thực hiện các quy định về phòng dịch, thì có việc gì mà không mở cửa.



Khách sạn "full" (kín) phòng, nhà hàng đông khách là phục hồi kinh tế. Hải sản, nông sản bán chạy là phục hồi kinh tế. Máy bay, tàu lửa đông khách là phục hồi kinh tế...



Du lịch đóng góp quan trọng cho những phục hồi trên.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phu-quoc-don-du-khach-quoc-te-cac-dia-phuong-khac-hay-manh-dan-mo-cua-975856.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)