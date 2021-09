Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.

Một góc Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV

Nói là làm, Khánh Hòa phục hồi du lịch bằng những việc trên thực tế, thành công đến đâu chưa thể nói trước, nhưng phải hành động mới có kết quả. Khách quốc tế đến đương nhiên phải được đáp ứng nhiều dịch vụ, trong đó sẽ là sân golf, bãi biển xanh tươi. Tất cả đều trong không gian an toàn, an toàn cho du khách và an toàn cho người dân địa phương.

Và để đạt được điều đó, Khánh Hòa phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có chiến lược, có lộ trình, nhất là đặt trong hoàn cảnh của đại dịch.

Hình ảnh của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế phải được xây dựng bằng những hoạt động tràn đầy sinh khí, một sự phục hồi đầy sức sống sau khi qua cơn “bạo bệnh”. Muốn làm được điều đó phải là sự quyết tâm mạnh mẽ và tư duy sáng tạo của lãnh đạo từng địa phương. Nếu chậm chạp, mãi loay hoay trong “xanh vàng đỏ” không thoát ra được, thì biết khi nào mới bước ra với thế giới.

Vậy thì Kiên Giang phải vào cuộc nhanh như Khánh Hòa, nhất là đã có mệnh lệnh từ Thủ tướng, rằng đón 2-3 triệu khách đến Phú Quốc trong năm nay. Đừng lấy bất cứ lý do gì để giải thích cho sự chậm chạp, khi mà thời gian chuẩn bị cho dự án du lịch này đã quá lâu.

Muốn xây dựng hình ảnh quốc gia nổi bật về mở cửa du lịch thì không chỉ Khánh Hòa hay Phú Quốc mà làm được, chúng ta cần thêm nhiều địa danh khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Lâm Đồng... cùng tham gia. Những tỉnh đang an toàn như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng sớm vào cuộc để đẩy nhanh phục hồi du lịch. Đón khách quốc tế và khách trong nước theo tiêu chuẩn và quy định an toàn phòng dịch.

Hà Nội, TPHCM là hai thành phố lớn, sẽ ở đâu trong cuộc mở cửa du lịch rất khẩn trương hấp dẫn này?

Hà Nội đã hết đỏ, giảm từ nguy cơ rất cao xuống nguy cơ do đã khống chế hầu hết các ổ dịch, chỉ còn 2 quận nguy cơ cao. Hà Nội cũng đã tiêm gần 6 triệu vaccine tính đến 17.9, xét nghiêm trên diện rộng và đã xác định được không gian an toàn. Khai thác các lợi thế này sớm một ngày là lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và địa phương một ngày.

TPHCM còn lợi thế hơn về tỉ lệ tiêm vaccine, Cần Giờ, Củ Chi chuẩn bị đón khách du lịch. TPHCM không nói trước sợ “bước không rời”, nhưng có lẽ “tham vọng” còn giấu kín đằng sau chỉ những địa chỉ đó.

Cộng đồng quốc tế, các nhà đầu tư sẵn sàng đến Việt Nam, hãy sẵn sàng đón tiếp chu đáo và an toàn.