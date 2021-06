Chặn chuỗi lây nhiễm nguy hiểm

Việc liên tiếp phát hiện các trường hợp tài xế xe đường dài, tuyến Bắc - Nam dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy đây có thể trở thành những chuỗi lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm nếu không được kiểm soát, ngăn chặn.

Trên đường xuôi Nam ngược Bắc, tài xế xe đông lạnh quê tỉnh Quảng Ngãi đã vào một bệnh viện ở Nghệ An để xét nghiệm (test) nhanh SARS-CoV-2. Thật bất ngờ, qua 2 lần test nhanh, đều cho kết quả dương tính. Bất ngờ hơn là tài xế này khi vào xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên thì sức khỏe hoàn toàn bình thường, không biểu hiện triệu chứng gì của bệnh.



Do xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 nên các tuyến đường vào TP Vinh đều bị phong tỏa. Ảnh: ĐỨC NGỌC



Ngay khi nhận được thông tin về tài xế xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã truy vết được hàng chục trường hợp F1, trong đó, riêng tại quê nhà Quảng Ngãi đã có tới 42 ca F1 liên quan.



Nghiêm trọng hơn trường hợp trên, việc tài xế và phụ xe khách chạy tuyến Hải Phòng - TP HCM nhiễm SARS-CoV-2 đã làm dịch bệnh lây lan trở lại 3 tỉnh, thành: Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Sự việc nghiêm trọng tới mức Công an tỉnh Quảng Ninh đã phải khởi tố vụ án hình sự do hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.



Những trường hợp lây lan dịch trong cộng đồng đã cho thấy nguy cơ rất cao dịch bệnh lây lan từ nơi này sang nơi khác qua hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh. Do dịch bệnh, nhu cầu đi lại giảm mạnh khiến các hãng, nhà xe phải cắt giảm hoặc tạm dừng hoạt động nhưng vẫn có khoảng 54% số lượng xe khách hoạt động, tức là còn khoảng 462.000 xe với gần 1 triệu tài xế và phụ xe.



Số lượng lớn tài xế và phụ xe này nếu không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch có thể trở thành nguồn lây nhiễm nguy hiểm. Việc một tỉnh du lịch rất phát triển như Quảng Ninh xuất hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 50 ngày bình yên mới thấy việc tài xế, phụ xe đường dài, liên tỉnh nếu không tuân thủ quy định phòng chống dịch sẽ nguy hại thế nào. Trận tuyến phòng chống dịch phải vô cùng gian khó mới thiết lập được để bảo đảm cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra bình thường có thể bị phá vỡ bởi một vài, thậm chí một cá nhân vi phạm.



Hoạt động vận tải đường dài, liên tỉnh nếu không được kiểm tra, giám sát chặt để bảo đảm tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch trong lĩnh vực giao thông vận tải có thể tạo ra những lỗ hổng trong trận tuyến chống dịch của các địa phương cũng như cả nước - những lỗ hổng làm lây lan dịch bệnh.



Việc các địa phương như Hà Nội tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng là tài xế, phụ xe đường dài về từ TP HCM, xét nghiệm ngẫu nhiên các hành khách tại tất cả chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Nội Bài là biện pháp cần thiết.



Tuy nhiên, biện pháp đó xem ra chưa đủ và chỉ là "phòng thủ". Cần phải có thêm giải pháp công nghệ để giám sát, quản lý toàn bộ những người đã di chuyển đường dài, từ địa phương này sang địa phương khác.



Và điều quan trọng nhất là sự tự giác của mỗi người dân, dù là tài xế, phụ xe hay hành khách, để mỗi người thực sự là một chiến sĩ chống dịch thì mới có thể chặn được các chuỗi lây lan dịch bệnh từ nơi có dịch sang nơi không có dịch.

