Ca người Nhật chết rồi mới phát hiện là F0, rất đáng lo ngại!

Người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản tử vong tại khách sạn số 2 Tây Hồ - Hà Nội có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Chết rồi mới phát hiện là F0, vậy thì làm sao truy được vết dịch tễ, vì người chết không thể trả lời.

Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ và Trạm Y tế Quảng An đã tiến hành điều tra tại khách sạn Somerset Westpoint.

Sau khi xác định người đàn ông Nhật dương tính với SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly toàn bộ khách sạn trên với 139 khách và nhân viên. Nhưng đó chỉ là phạm vi của khách sạn.

Còn nơi nào khác?

Đó là những địa chỉ mà bệnh nhân này đã từng lưu trú, từng đến, mà các cơ quan, tổ chức liên quan có thể xác định được. Cụ thể: Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31.1.2021. Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1.2.2021, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13.2.2021. Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2.2). Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3.2.2021. Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4.2.2021, ngày 8.2.2021. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5.2.2021.

Những ai từng có mặt ở các địa chỉ trên, cùng thời điểm với bệnh nhân người Nhật, hãy chủ động khai báo với cơ quan y tế theo đúng quy định, đó là cách tốt nhất để bảo bảo vệ mình, bảo vệ cho gia đình mình và bảo vệ cho cộng đồng.

Nhưng, những nơi khác mà bệnh nhân người Nhật đã đi qua, người mà ông ta đã gặp, chỉ có ông biết, thì rất khó để xác định. Như đã nói trên, người đã chết không thể khai báo y tế.

Ví dụ như từ khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân đi bằng phương tiện gì? Xe của công ty đưa đón, xe của khách sạn, taxi hay Grab?

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, ông có đeo khẩu trang hay không, tiếp xúc gần với ai, có nhân viên hàng không nào hỗ trợ, trao đổi với ông không?

Và từ sân bay Nội Bài về khách sạn Somerset Westpoint, bệnh nhân đi xe công ty, Grab hay taxi? Hãng nào?

Và câu hỏi tương tự dành cho các địa chỉ mà bệnh nhân đến như tòa nhà Sun Red River, nhà hàng Tokyo Red Grill, nhà hàng Hachi ju hachi, phòng khám bệnh Rafles Medical, nhà hàng Torikichi, đó là ông ta đi và đến bằng phương tiện gì?

Có thể còn nhiều địa chỉ và nhiều người khác mà bệnh nhân đã đến và tiếp xúc nhưng các cơ y tế, cơ quan quản lý chưa phát hiện được.

Cho nên, việc truy vết trước đó của một người đã chết là hết sức khó khăn, rất cần sự chủ động và tự giác của bất cứ ai có liên quan.

Những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân trên, dù trong thời gian rất ngắn, cũng nên khai báo ngay cho cơ quan y tế. Vào lúc khẩn cấp này, một thông tin dù nhỏ cũng rất quan trọng, rất cần thiết.

Phải dập tắt "đốm lửa nhỏ", không để bùng phát "đám cháy lớn".