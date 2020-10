Bụng to hay nhỏ có quan trọng bằng thái độ, hiệu quả làm việc?

Tại hội nghị thông tin với báo chí về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ hôm 29-9, lãnh đạo Cục CSGT cho biết dự kiến sắp tới, CSGT nào vòng hai to sẽ không cho ra đường làm nhiệm vụ.



Chủ trương nêu trên của Cục CSGT chắc hẳn sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều.



Nhiều người cho rằng nên xem đây là quy định bắt buộc nhằm tạo hình ảnh đẹp, thiện cảm và chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ CSGT khi làm việc. Như vậy thì để không có "bụng to", các cán bộ, chiến sĩ CSGT phải tích cực luyện tập thể dục thể thao nhằm có được vóc dáng chuẩn, sức khỏe đảm bảo mới hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.





Một CSGT khỏe mạnh, rắn rỏi sẽ đẹp hơn trong mắt người dân?



Một số ý kiến còn mong rằng không chỉ với CSGT, quy định này cũng cần áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức. Theo họ, khi tiếp xúc người dân, hình ảnh người thi hành công vụ với vòng 2 quá cỡ thì không khỏi gây nên sự phản cảm.



Ngược lại, không ít người cho rằng CSGT nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức nói chung nếu quá "mỏng cơm" thì cũng không tạo được "cái uy" cần thiết...



Nhìn chung, những ý kiến nêu trên đều thiên về ngoại hình - làm sao để người thi hành công vụ, người của cơ quan công quyền trông vẻ ngoài phải khỏe khoắn, gây được thiện cảm với người dân.



Điều đó là cần thiết nhưng theo tôi, quan trọng hơn là thái độ và hiệu quả làm việc. CSGT hay cán bộ, công chức, viên chức nếu bề ngoài chỉn chu nhưng thái độ hách dịch, cửa quyền, quan liêu...; làm việc thì trì trệ, bê trễ, chưa kể chuyện nhũng nhiễu, thì chắc chắn người dân không ai mong muốn tiếp xúc.

Theo Mai Chân (TP HCM/NLĐO)