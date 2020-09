Cánh cổng sập dội lên tiếng chuông cảnh báo an toàn trường học

Vụ đổ sập cổng trường khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai là tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về an toàn trường học. Khó ai có thể hình dung được chỉ vì một cánh cổng, mà 3 cháu nhỏ ra đi, để lại nỗi đau khôn xiết cho cha mẹ, người thân, thầy cô giáo và bạn bè.



Lào Cai: Đổ sập cổng trường mầm non khiến 3 học sinh tử vong



Vụ đổ sập cổng trường mầm non khiến 3 cháu bé tử vong. Ảnh: Viết Mai





Những cháu bị thương sẽ chấn động tâm lý, chưa kể thương tật thể chất. Các cháu đều là con những gia đình nghèo vùng cao, tiền bạc đâu để lo điều trị bệnh tật lâu dài, đúng là quá đau lòng.



Bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, cổng trường đã xây dựng từ lâu, cộng thêm lý do mưa lũ xảy ra trên địa bàn đã dẫn đến sạt lở và sập đổ. Điểm trường nằm cách Trung tâm xã Khánh Yên Thượng khoảng 5km, được xây dựng từ năm 2016 với 4 phòng học.



Thông tin ban đầu là như vậy, nhưng hãy chờ kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân đổ tường. Xây dựng không đạt chất lượng, không đúng theo thiết kế, có bị rút ruột hay không, cần có câu trả lời khách quan, xác đáng. Có bao nhiêu công trình trường học kém chất lượng, hãy nhìn cánh cổng này mà tỉnh thức, hãy xem xét kỹ lưỡng các công trình, gia cố đạt chất lượng, đừng để xảy ra thêm tai nạn thương tâm nào nữa.



Mới đây ở TPHCM, một cây phượng vĩ to trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) bất ngờ bị bật gốc khiến một học sinh chết và nhiều học sinh bị thương. Sau đó, nhiều trường lo tỉa cành, bao chống cây xanh trong trường, đúng là “mất bò mới lo làm chuồng”.



Vậy thì sau vụ sập cổng trường ở Lào Cai, cũng nên rà soát tất cả các công trình trường học, từ cổng, tường rào, nhà vệ sinh, phòng học, quạt trần... Một mảng trần rơi có thể lấy đi tính mạng hoặc làm bị thương nhiều học sinh.



Nhưng quan trọng hơn, vụ sập cổng trường này đặt ra một câu hỏi: Có hay không việc rút ruột công trình? Bởi chỉ một cơn gió mạnh thổi qua, chỉ một đám trẻ leo trèo vui chơi mà sập được cả cái cổng?



Nếu có, việc nuốt đồng tiền gian dối không thể trôi khi phải trả giá bằng mạng người.



Cũng xin nói thêm, phải bổ sung quy chuẩn trường học an toàn, trong đó có đầy đủ các hạng mục, từ nước uống, thức ăn, cây xanh, nhà vệ sinh, phòng học, sân chơi, khu thể thao, hồ bơi.



Giáo dục cho học sinh văn minh, an toàn ngay chính khi các cháu còn ngồi trên ghế nhà trường. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng từ chính những quy chuẩn và công trình trong trường học.



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)