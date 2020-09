Anh hùng cũng bị khởi tố, bắt giam: Khi công- tội rõ ràng

Trong cùng một ngày, có hai thông tin liên quan đến những Anh hùng, đều là những thông tin không vui. Đó là Anh hùng lực lượng vụ trang Nguyễn Đức Chung bị bãi miễn chức Chủ tịch Hà Nội và Anh hùng Lao động Nguyễn Quốc Anh- nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố, bắt tạm giam.





Một con người được phong Anh hùng không hề dễ dàng, họ không chỉ trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu để có những chiến công, thành tích xuất sắc mà còn qua rất nhiều cấp thẩm định đánh giá lựa chọn nghiêm ngặt.



Ông Chung với những chiến công hiển hách được phong Anh hùng lực lượng vũ trang năm 37 tuổi, trở thành thiếu tướng công an trẻ nhất trong ngành thời điểm ấy không ai bảo là không xứng đáng. Ngay cả trên cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phải thừa nhận có những việc ông Chung đã làm được, đã quyết được để dần dần thay đổi diện mạo thủ đô theo hướng tích cực.



Những thành tựu có được của Bệnh viện Bạch Mai ngày hôm nay, trở thành một trong những bệnh viện lớn hàng đầu cả nước, chữa khỏi bệnh cho hàng triệu người trong vòng 10 năm qua có công không nhỏ của ông Quốc Anh trong vai trò người lãnh đạo bệnh viện.



Ngày 28.8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và các vụ liên quan đến Công ty Nhật Cường



Còn hôm 25.9, ông Nguyễn Quốc Anh cùng hai cấp dưới của mình bị khởi tố, bắt giam liên quan đến việc “ăn dày trên lưng bệnh nhân” thông qua nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai.



Những sai phạm của ông Đức Chung, ông Quốc Anh có một điểm giống nhau là đều liên quan đến việc đấu thầu, việc mua sắm trang thiết bị. Nói cách khác, những Anh hùng đã bị đồng tiền đánh gục.



Việc những Anh hùng bị khởi tố, bắt giam càng làm sáng tỏ hơn quan điểm “không có vùng cấm” xuyên suốt công cuộc chống tiêu cực, tham nhũng của Đảng và Nhà nước.



Điều này cũng cho thấy chúng ta đang sống trong một xã hội thể hiện sự công bằng: bất kể ai có công đều được trọng thưởng xứng đáng, ai có tội đều bị xử phạt nghiêm khắc. Những người đã được trọng thưởng, được cất nhắc để giữ các vị trí cao mà không chịu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ được mình, bị cám dỗ bởi vật chất, bởi đồng tiền … đều sẽ phải trả giá, bị đưa ra xét xử.



Hai Anh hùng bị khởi tố, bắt giam trong thời gian ngắn cũng là lời nhắc nhở, một thông điệp tới những ai đã và sẽ gánh trọng trách cao trong việc tu dưỡng, giữ mình.



