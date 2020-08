Ngăn chặn tâm lý chủ quan

Theo thông báo của Bộ Y tế, những ổ dịch ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đã được kiểm soát bước đầu, Bộ chỉ huy chống dịch tiền phương cho miền Trung đã được Bộ Y tế rút về.



Sáng 22/8 không có ca Covid-19 mới, cuộc chiến vẫn còn trường kỳ



Giám đốc Bệnh viện E (Hà Nội) Lê Ngọc Thành gỡ thông báo tạm ngừng nhận bệnh nhân khi bệnh viện được hoạt động trở lại lúc 18h tối 20-8, sau gần 1 ngày bị phong tỏa - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG



Có thể nói đây là tin vui lớn, làm nức lòng hàng triệu người dân Việt Nam.



Cách đây hơn 3 tháng, chúng ta cũng vui mừng, khi nhiều ngày trôi qua không có ca nhiễm virus mới trong cộng đồng. Rồi chúng ta bắt đầu đếm.



Ban đầu chúng ta đếm một cách dè dặt, sau đó có lúc chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc dịch bệnh không quay trở lại với chúng ta. Số ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng càng tăng lên, tư tưởng chủ quan, tâm lý cho rằng mình là bất khả nhiễm bệnh càng lớn.



Đúng lúc đó thì dịch quay trở lại. Nhưng sự chủ quan và tâm lý tự mãn đây đó đã làm cho chúng ta không còn khả năng nhận biết sự trở lại của con virus corona sớm, để cho dịch bệnh lan rộng tại mấy tỉnh miền Trung. Chưa hết, sự chủ quan và tâm lý tự mãn đó còn làm cho công tác chống dịch thêm khó khăn.



Sau những bất ngờ ban đầu, các địa phương cùng cả nước đã ra quân. Công việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch đã được thực hiện một cách quyết liệt.



Và hôm nay, số ca lây nhiễm được phát hiện trong cộng đồng đang giảm dần. Ngoài những ổ dịch ở các tỉnh thành miền Trung, các ổ dịch mới phát sinh ở miền Bắc cũng nhanh chóng được kiểm soát.



Có thể nói chúng ta đã bước đầu khống chế được sự bùng phát dịch lần thứ hai ở đất nước ta.



Chúng ta có quyền hi vọng vào một tương lai mà ở đó, chúng ta có thể kiểm soát được sự lây lan của con virus corona, hạn chế tối đa thiệt hại, cả về nhân mạng, tinh thần và kinh tế... cho đến khi chính thức có vắcxin cho loại virus quái ác này.



Nhưng cuộc chiến vẫn đang ở quanh đây và phía trước. Chỉ cần một chút chủ quan, lơ là, dịch sẽ lại bùng phát mạnh.



Mức độ giảm số ca nhiễm mới, hoặc thậm chí là số ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu dịch bùng phát trở lại, như nó đã từng bùng phát cách đây mấy tuần.



Dù chúng ta có lý do để hi vọng vào một tương lai tốt lành, chúng ta vẫn cứ phải kiên nhẫn áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh lây lan, thực hiện rửa tay, mang khẩu trang, tránh tụ tập đông người.



Chỉ một chút chủ quan, lơ là hay tự mãn, mọi thành quả sẽ tan biến, hậu quả sẽ khôn lường như chúng ta phải đối mặt hơn một tháng qua.



Virus muôn hình vạn trạng, nhưng sự chủ quan hay lơ là cụ thể trong mỗi chúng ta. Chỉ là mới kiểm soát cơ bản dịch bệnh, cuộc chiến vẫn còn cam go, luôn cảnh giác và chủ động là bài học còn nguyên đó, không hề cũ.

BS VÕ XUÂN SƠN

(Dẫn nguồn TTO)