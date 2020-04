Vụ Đường "Nhuệ" Thái Bình: Thông điệp từ Bộ trưởng Công an

Vụ án Đường “Nhuệ” được phá sau khi Thái Bình có tân giám đốc Công an vào tháng 11 năm ngoái. Và hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an, tướng Tô Lâm khẳng định "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng (bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này) sẽ phải xử lý ngay.

Anh M.T.D từng bị băng nhóm Đường "Nhuệ" đánh vỡ xương hàm mặt, tương tích 15% ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Vụ án sau đó bị đình chỉ. Ảnh Dân Trí

Có thể nhiều người sẽ sốc, trước câu chuyện băng nhóm Đường “Nhuệ” từng đánh người đến vỡ xương hàm mặt ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình.

Cho dù tỉ lệ thương thật được xác định là 15%; cho dù bị hại đã có đơn tố cáo tới công an, cho dù vụ án sau đó được khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng chỉ 6 tháng sau, Công an Thành phố Thái Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Chỉ một chi tiết cho thấy tính chất côn đồ, lộng hành của băng nhóm này. Và cũng từ đó, không thể không đặt ra câu hỏi về hiệu lực, hiệu quả của cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Hôm qua, trước câu hỏi về vấn đề bảo kê, chống lưng cho băng nhóm Đường Nhuệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng: "Sự việc đang được điều tra, nếu có tình trạng này sẽ phải xử lý ngay. Người dân có thể đặt ra rất nhiều tình huống nhưng tất cả đều phải làm việc, điều tra theo quy định của pháp luật".

Báo điện tử Tổ quốc dẫn lời Tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng đang trực tiếp điều tra cần phải chấp hành các quy định trong quá trình điều tra để ngăn chặn tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân để làm sao giảm được tội phạm trong xã hội... Đối với vụ việc đã xảy ra rồi thì phải khẩn trương đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật".

Như vậy là sau khi Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ, kể cả việc mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, mang tính chất xã hội đen của băng nhóm này, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi đến người dân một thông điệp.

Thông điệp ấy khẳng định quyết tâm tấn công quyết liệt các băng nhóm có tổ chức, để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Thông điệp ấy cam kết điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, kể cả các hành vi bảo kê, chống lưng cho băng Đường “Nhuệ”- nếu có.

Có một chi tiết đáng chú ý: Chính Bộ trưởng Bộ Công an, tháng 11 năm ngoái, đã bổ nhiệm tân giám đốc công an Thái Bình: Thượng tá Nguyễn Thanh Trường.

Xã hội đen, giờ đây không còn sơ khai kiểu các băng nhóm trấn lột bảo kê bến xe, bãi chợ, mại dâm. Danh nghĩa doanh nghiệp, một điển hình là công ty đòi nợ, san lấp, khai thác cát... đã tạo ra một thứ vỏ bọc gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an điều tra phá án.

Chỉ có một điều không thay đổi, xã hội đen, tội phạm có tổ chức luôn tìm mọi cách nương nhờ, tìm người chống lưng, bảo kê... Và nếu những người thực thi pháp luật không trong sáng, trung thực, kiên quyết tấn công tội phạm rất dễ bị sa ngã, mua chuộc. Sẽ chẳng thể xóa sổ xã hội đen nếu không xử lý được những kẻ ngồi sau.