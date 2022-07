"Ngày thứ 7 tình nguyện" của tuổi trẻ Kbang: Vì sự hài lòng của người dân

(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm đem đến sự hài lòng cho người dân, Huyện Đoàn Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”.





Chị Trần Thị Thùy Dung (thôn 3, xã Nghĩa An) cho hay: Khi đến UBND xã chứng thực các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chị được các đoàn viên thanh niên niềm nở chào hỏi, đón tiếp, hướng dẫn tận tình. Sau khi hỏi rõ những thủ tục cần làm, các đoàn viên đã thông tin về quy trình thủ tục, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan rồi nhanh chóng chuyển cho cán bộ chuyên môn giải quyết. “Chưa đầy 10 phút, hồ sơ đã hoàn tất khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Đây là việc làm thiết thực, không những thủ tục hành chính nhanh chóng được giải quyết mà còn giúp người dân am hiểu hơn các quy trình thực hiện thông qua việc hướng dẫn của các đoàn viên thanh niên”-chị Dung vui vẻ nói.

Đoàn Thanh niên huyện Kbang triển khai hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” tại xã Kông Pla. Ảnh: Minh Phương



Theo anh Nguyễn Hoàng Anh-Bí thư Đoàn xã Nghĩa An: Nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đồng thời phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ này trong cải cách hành chính, Huyện Đoàn đã triển khai phong trào”Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”. Tùy tình hình thực tế, Đoàn Thanh niên xã sẽ thành lập các đội hình tình nguyện làm thêm ngày thứ 7 để tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng trong phạm vi được phân công.



Điển hình là giữa tháng 6-2022, Đoàn xã Nghĩa An đã triển khai phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” đợt II-2022. Qua đó, Đoàn xã đã hỗ trợ hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho 45 lượt người dân đến giải quyết một số thủ tục hành chính như: hỗ trợ kê khai, ghi chép các loại hồ sơ; hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn; chi trả tiền điện cho hộ nghèo; đăng ký xe ô tô, xe gắn máy; đăng ký kết hôn, khai sinh; chuyển nhượng quyền sử dụng đất. “Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng người dân”-Bí thư Đoàn xã Nghĩa An nhấn mạnh.



Trao đổi với P.V, chị Đinh Thị Toại-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Trước đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” tại UBND xã Kông Pla với các nội dung như: tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa.



Hoạt động này đã giúp phân loại hơn 165 hồ sơ của các đối tượng thuộc diện cách ly Covid-19 và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 10 người dân trên địa bàn xã. “Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai nhân rộng trên địa bàn; đồng thời đề ra các biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, xây dựng bảng hướng dẫn quy trình ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu đặt tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để người dân biết, dễ thực hiện. Tiếp tục quán triệt mỗi đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức phải được người dân tin tưởng để mô hình ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn”-Bí thư Huyện Đoàn Kbang nêu giải pháp.



Đánh giá về hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Sơn nhận định: Mô hình này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, giảm tình trạng ùn ứ hồ sơ, tiết kiệm thời gian và tạo tâm lý thoải mái cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Qua thời gian triển khai, mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” được đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tạo chuyển biến về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cơ quan chính quyền, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ giỏi, thân thiện trong mắt người dân.



MINH PHƯƠNG