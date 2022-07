Gia Lai có 457 đoàn viên được kết nạp Đảng trong 6 tháng đầu năm

(GLO)- Sáng 16-7, tại TP. Pleiku, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) nhằm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027); sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.





Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trợ lý công tác quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phan Lài



Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, 6 tháng đầu năm, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã xung kích đảm nhận các việc khó, việc mới trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị. Đoàn viên, thanh niên hăng hái, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Cụ thể, các hoạt động tình nguyện cao điểm như: Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được các tổ chức Đoàn triển khai sôi nổi và hiệu quả, chú trọng đối tượng đoàn viên, thanh niên, Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong Tháng Thanh niên năm 2022, tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện 31 công trình thanh niên cấp huyện, 448 công trình thanh niên cấp cơ sở, 39 hoạt động thanh niên tham gia “xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”.



Trong phong trào đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 32 hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho hơn 37.000 thanh niên, trong đó có hơn 13.500 thanh niên dân tộc thiểu số; giới thiệu việc làm cho hơn 3.600 đoàn viên, thanh niên. Vận động hỗ trợ, trao tặng 24 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp đã thăm, tặng quà hơn 11.400 thiếu nhi; triển khai sửa chữa và xây dựng mới 19 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi.



Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức Đoàn đã kết nạp mới 14.028 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 76.890 đoàn viên; giới thiệu 2.331 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 457 đảng viên mới.



Trong 6 tháng cuối năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai với nhiều nội dung, gồm: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn gắn với việc triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Luật Thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp huyện và tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027); tổng kết mô hình "Làng thanh niên 2 không, 2 có"…



Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV trình tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) một số vấn đề như: xem xét, đánh giá lại một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới sao cho phù hợp với tình hình của địa phương; phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số; công tác quy hoạch cán bộ, tìm đầu ra cho cán bộ Đoàn; các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp…



Phát biểu kết luận hội nghị, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu về báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sẽ được tiểu ban nội dung của Đại hội tổng hợp, chỉnh sửa những nội dung phù hợp để hoàn thiện báo cáo trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV. 6 tháng cuối năm diễn ra nhiều sự kiện, họat động, nổi bật là Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV dự kiến diễn ra vào tháng 10-2022, chính vì thế, công tác chuẩn bị, tổ chức phải chu đáo, kịp thời. Tổ chức Đoàn các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức để hoạt động đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và tạo dấu ấn với địa phương.



PHAN LÀI