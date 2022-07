Đại úy Phạm Trần Bình tái cử chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 22-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027).





Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện các Huyện Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn cùng 151 đại biểu đại diện cho 980 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh khóa XII ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài





Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, lực lượng ĐVTN Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 147 đợt xung kích tình nguyện ở các địa bàn trọng điểm, vùng căn cứ cách mạng. Kết quả, ĐVTN đã tham gia dọn vệ sinh hơn 50 km đường giao thông, làm mới 4 sân bóng chuyền, sửa chữa 32 giọt nước, xây dựng 6 nhà khăn quàng đỏ và nghĩa tình đồng đội. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn trực thuộc đã thăm, tặng hơn 1.500 phần quà; 3.000 bộ quần áo; 750 cuốn sách, vở và ba lô; 50 bộ bóng lưới bóng đá, bóng chuyền; tham gia hiến hơn 650 đơn vị máu. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng 10 công trình đọc sách dành cho các em học sinh của các trường có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, xác định công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ hàng đầu, ĐVTN Công an tỉnh luôn nêu cao ý thức tự giác, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu, việc khó, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bằng sự tích cực và chủ động của Ban Chấp hành, nỗ lực của các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và lực lượng ĐVTN, 100% chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều hoàn thành.



Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển-Vì an ninh Tổ quốc, vì Nhân dân phục vụ”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đặt ra 10 chỉ tiêu cơ bản, gồm: Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ít nhất 10 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, diễn đàn thanh niên, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; mỗi tổ chức cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức ít nhất 3 chương trình, hoạt động tình nguyện hướng về địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng…

Đảng ủy Công an tỉnh tặng bức trướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh khóa XII. Ảnh Phan Lài



Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh khóa XII gồm 15 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV.



Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh khóa XII đã bầu 5 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đại úy Phạm Trần Bình tái đắc cử chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2022-2027).



Dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã tặng bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc, vì Nhân dân phục vụ” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh.



PHAN LÀI