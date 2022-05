Hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 18-5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.





Các cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Lê Ánh

Với tinh thần, nghĩa cử cao đẹp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", từ sáng sớm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tiến hành các thủ tục đăng ký như: điền phiếu thông tin, xét nghiệm nhóm máu, lấy máu… Sau 2 giờ tổ chức, Khoa huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã tiếp nhận 105 đơn vị máu. Đây sẽ là nguồn máu quý, bổ sung nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.



Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-chia sẻ: Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo và được đoàn viên thanh niên các tổ chức cơ sở đoàn tích cực hưởng ứng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022).



LÊ ÁNH