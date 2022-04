"Chỗ trọ 0 đồng": Điểm tựa của học sinh vùng khó

(GLO)- Để các em học sinh yên tâm học tập khi xa nhà, Đoàn trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) triển khai dự án “Chỗ trọ 0 đồng” nhằm bố trí chỗ ở cho 50 em học sinh.

Vượt khó để đến trường

Khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly hiện có 34 em học sinh người dân tộc Jrai xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) đang tá túc. Quãng đường từ nhà đến Trường THPT Ya Ly dài hơn 30 km, nhiều đèo dốc quanh co nguy hiểm. Để tiện cho việc học, các em chỉ có cách thuê trọ gần trường. Thầy Nguyễn Viết Tài-Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly-cho biết: “Ở xã Ia Kreng chỉ có trường tiểu học và THCS, còn học sinh bậc THPT phải “xuống núi” tìm chỗ trọ. Chính vì quãng đường xa nên nhiều em bỏ học giữa chừng ở nhà làm rẫy. Đây cũng chính là lý do dẫn đến tình trạng tảo hôn. Hiểu được những khó khăn trong việc đi lại, Đoàn trường đã xin ý kiến Ban Giám hiệu về việc tìm chỗ ở cho các em. Đối tượng được nhận hỗ trợ là học sinh dân tộc thiểu số, những em có hoàn cảnh khó khăn”.

Chúng tôi đến thăm nơi ở của các em học sinh tại Khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly. Cơ sở xây dựng đã lâu nhưng phòng ở rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ điện, nước, công trình vệ sinh. Khu tập thể gồm 2 tầng với 6 phòng, diện tích mỗi căn phòng rộng khoảng 20 m2, các em nữ ở tầng trên, học sinh nam ở tầng dưới. Ở mỗi phòng, các em sắp xếp áo quần, đồ đạc khá ngăn nắp. Thầy Tài cho biết: “Sau khi mượn được khu tập thể này, Đoàn trường đã trích kinh phí sửa chữa hệ thống điện, ống nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các em. Các anh Công an còn miễn luôn cả tiền điện, nước, học sinh chỉ tốn tiền ăn thôi”.

Nhờ có chỗ ở miễn phí tại Khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly, các em học sinh Trường THPT Ya Ly có động lực để vươn lên trong học tập. Ảnh: Phan Lài

34 học sinh từ trên đỉnh Ia Kreng xuống học thuộc nhiều khối, lớp nhưng tất cả đều hiếu học và biết hỗ trợ nhau. Mỗi tháng, các em tranh thủ về thăm nhà 1 lần. Em Rơ Châm Dư (lớp 12A3) chia sẻ: “Nếu không có các thầy-cô giáo, các cô chú hỗ trợ chỗ ở thì em đã dang dở việc học. Đây là năm thứ 3 em ở tại khu tập thể này. Hiện tại, chúng em chỉ tốn khoảng 300-400 ngàn đồng tiền ăn/tháng. Em lại được ở chung với các bạn cùng xã nên cũng không buồn khi trọ học xa nhà”.

Lúc chúng tôi đến, các em vừa tan học về, đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Vừa nhặt rau, em Rơ Châm Yên (lớp 12A5) tâm sự: “Chúng em rất yên tâm khi ở tại đây, vừa an toàn vừa gần trường. Có gì hư hỏng thì được thầy giáo sửa chữa giúp. Các chú Công an trồng rau giúp chúng em có thực phẩm sạch trong mỗi bữa ăn. Các chú còn sắp xếp cho chúng em một phòng học tập chung, không gian sinh hoạt rộng rãi để chúng em rèn luyện thể thao ngay tại sân khu tập thể”.

Sự quan tâm thiết thực

Ngoài hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số, Đoàn trường cũng bố trí chỗ ở cho 16 em học sinh người Kinh ở khu tập thể giáo viên. Các em nhà ở xã: Ia Ka, Ia Phí cũng cách trường hơn 20 km, nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn. Mỗi phòng ở của các em rộng khoảng 25 m2, có 2-3 học sinh cùng ở. Thời gian đầu, các em phải học cách sống tự lập nên gặp nhiều khó khăn. Được thầy-cô giáo hỗ trợ nên các em nguôi ngoai dần nỗi nhớ nhà, tự chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Em Bùi Thị Huệ (lớp 12A2) cho biết: “Gia đình em ở tỉnh Hải Dương vào lập nghiệp tại Gia Lai. Năm em học lớp 10 thì bố mẹ về quê, em ở lại tiếp tục học tập. Gia đình khó khăn nên khi được trường hỗ trợ chỗ ở, em rất mừng. Ở trong khu tập thể giáo viên nên chúng em cảm thấy rất an toàn. Thầy cô thường xuyên cho chúng em thêm nhu yếu phẩm, động viên cố gắng học tập”.

Em Bùi Thị Huệ (lớp 12A2, Trường THPT Ya Ly, huyện Chư Păh) yên tâm học tập nhờ sự hỗ trợ chỗ ở của các thầy-cô giáo. Ảnh: Phan Lài

Để giúp đỡ các em học sinh khó khăn, hàng năm, Trường THPT Ya Ly đều xây dựng quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” từ sự đóng góp của các thầy-cô giáo và các Mạnh Thường Quân. Mỗi năm, nguồn quỹ với khoảng 50 triệu đồng được nhà trường trích ra để mua quà tặng các em học sinh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhà trường cũng thường xuyên mua nhu yếu phẩm tặng các em học sinh ở trọ.

Thầy Nguyễn Đình Dương-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly-thông tin: Dự án “Chỗ trọ 0 đồng” được Đoàn trường duy trì nhiều năm qua nhằm thực hiện phong trào “Duy trì sĩ số học sinh” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động. Đa số học sinh đang được trường bố trí chỗ trọ đều có nhà ở xa trường và có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của UBND và Công an thị trấn mà các em có chỗ ở miễn phí, yên tâm học tập. Để phụ huynh yên tâm trong thời gian các em học tập xa nhà, nhà trường đã cử giáo viên phụ trách quản lý, kiểm tra, nhắc nhở các em không được tụ tập ăn uống, chơi game… Điều đáng mừng là các em đều chăm ngoan, biết nghe lời và nỗ lực vươn lên trong học tập, nhiều em đã đậu đại học, cao đẳng. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục kết nối, tìm chỗ ở miễn phí cho các em yên tâm học tập.