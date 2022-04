Chàng trai rượt bắt cướp nhận "bão like" từ cộng đồng mạng

Hình ảnh chàng Bí thư Đoàn phường truy đuổi và bắt tên cướp để lấy lại điện thoại cho người bị giật, khiến cộng đồng mạng dành “bão like” và “mưa” lời khen cho hành động dũng cảm này.

Hình ảnh, anh Trương Thanh Phong, Bí thư Đoàn phường 5, Q.Tân Bình truy bắt và khống chế tên cướp điện thoại đã nhận được "bão like" và "mưa" lời khen từ cộng đồng. Ảnh: NVCC

Hành động bắt cướp nhận được “bão like” này diễn ra vào tối ngày 22.4, nhưng đây không phải lần đầu anh Trương Nguyễn Phong, Bí thư Đoàn phường 5 (Q. Tân Bình, TP.HCM) thực hiện rượt đuổi và truy bắt cướp giúp người dân. Mà cứ hễ lúc nào đi đường, nghe thấy tiếng hô hoán “cướp, cướp” là anh lại liền ra tay để cứu giúp người dân lấy lại tài sản bị cướp giật.

Những pha khống chế cướp gây cấn

Kể về hành động bắt cướp nhận được “bão like” và “mưa” lời khen từ cộng đồng mạng, anh Phong cho biết sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 22.4.2022, lúc này bạn P.L (nạn nhân bị giật điện thoại, cũng là đoàn viên của phường) đang lưu thông trên đường Võ Thành Trang (P.11, Q.Tân Bình) dừng lại bên lề gọi điện thoại cho anh Phong đi ra để đưa đồ chuẩn bị cho hoạt động ngày mai, thì từ đằng sau, có một nam thanh niên dáng to cao lực lưỡng chạy lên áp sát và giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, anh Phong đi ra thì bạn P.L trình bày sự việc, sau khi nghe xong, anh Phong nhớ điện thoại P.L có chức năng định vị, anh Phong đã âm thầm đi theo định vị đang di chuyển trên đường Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú với vận tốc 23-25km/h và đột ngột dừng ngay tại hẻm 36 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú.



Anh Phong khống chế tên cướp. Ảnh: NVCC

“Cả hai cùng phóng xe qua đó. Gần đến địa điểm điện thoại đã định vị, từ xa, ngay khi xác định được đối tượng đang đứng đầu hẻm và cầm điện thoại bấm bấm gì đó thì mình phóng xe mạnh vào vị trí chân trái vì chỉ có vậy mới tạo bất ngờ và khóa chân và xe tên cướp để tránh tên cướp tẩu thoát. Sau khi đâm mạnh, mình đã nhanh trí đạp mạnh vào người và ôm khóa tên cướp do biết tên cướp này khỏe tướng to con, nên mình dùng cách khóa đường thở và tay để tiêu hao sức lực và ra sức kêu to để người dân ra cùng vây bắt tên cướp. Ngay sau đó, mình đã bàn giao lại cho công an địa phương để xử lý vụ việc”, anh Phong kể và cho biết vì anh đã xác định đối tượng đi một mình và suy nghĩ cách khống chế trong lúc đi theo tên cướp nên không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ tốn thời gian làm tiêu hao sức lực để hạ gục tên cướp.

Anh Phong cho biết đây không phải là lần đầu anh thực hiện bắt cướp, những lần trước thì anh đã truy đuổi và khống chế các đối tượng trộm xe máy khi nghe được tiếng hô hoán từ người dân.



Chân dung chàng Bí thư Đoàn phường dũng cảm. Ảnh: NVCC

Anh Phong nhớ lại có một lần sau khi đi tham gia hoạt động của thành phố về tại bùng binh Lê Đại Hành (Q.Tân Bình, TP.HCM) lúc này khoảng 9 giờ tối thì nghe tiếng tri hô cướp từ đường Nguyễn Thị Nhỏ (Q.11), nên anh Phong lập tức xác minh đối tượng và quay xe chạy theo.

“Vừa chạy vừa hô cướp để người dân hỗ trợ. Sau khi đối tượng chạy về hướng hẻm 11 đường Âu Cơ, P.14, Q.11, mình dồn ép đối tượng chạy vào đó vì biết đó là hẻm cụt. Mình nhanh chóng nhờ bạn ngồi sau lưng dựng xe đầu hẻm và gọi công an phường ra hỗ trợ, còn mình tiến vào đạp đối tượng khi thấy đang trèo cổng 1 nhà dân để tẩu thoát, và giằng co, siết tay đối tượng ra sau để khống chế”, anh Phong kể lại.

Và chia sẻ thêm: “Sau khi công an đến, thì mình đi tìm cái ví mà đối tượng quăng lúc nãy, thì phát hiện có nhiều giấy tờ xe của nhiều nạn nhân khác. Sau này mới biết đây là đối tượng mới ra tù, có tiền án tiền sự và là băng nhóm chuyên cướp xe máy để tiêu thụ”.

Là thanh niên, làm được gì có ích thì luôn sẵn sàng

Hỏi anh Phong: “Động lực đâu để anh luôn dũng cảm và sẵn sàng rượt đuổi bắt cướp?”, chàng Bí thư Đoàn phường chia sẻ: “Mình chỉ theo phản xạ khi nghe ai hô hoán thì liền xác định được người gây án và chạy theo phản xạ vì muốn bảo vệ và lấy lại tài sản cho người dân”.



Trong dịch bệnh, anh Phong đã không ngại khó, ngại khổ, xa nhà hơn 3 tháng để tham gia phòng chống dịch bệnh. Ảnh: NVCC

Thắc mắc về các kỹ năng truy đuổi và khống chế cướp, anh Phong cho biết về kỹ năng thì do anh là cán bộ Đoàn hơn 10 năm nên đã trải qua nhiều lớp tập huấn hằng năm, rồi anh đọc thêm thông tin trên mạng, trên báo…để cho mình thêm nhiều kinh nghiệm xử lý nếu có tình huống xảy ra.

“Chẳng hạn như trường hợp vừa rồi, mình xác định đối tượng đi 1 mình gây án thì khả năng sẽ có dao, nên việc triệt sức lực bằng siết yết hầu và kẹp khóa bằng 2 chân để tiêu hao sức lực và hô thật to để kẻ gây án không mạnh động mà chấp nhận bị bắt”, anh Phong minh chứng.



Trong dịch bệnh, anh Phong đã không ngại khó, ngại khổ, xa nhà hơn 3 tháng để tham gia phòng chống dịch bệnh. Ảnh: NVCC

Anh Phong cũng thú thật: “Thường làm những công việc này người thân trong gia đình rất lo và sợ đủ thứ. Nhưng mình cũng chỉ biết nói chuyện để người thân hiểu và chia sẻ vì bản tính của mình sinh ra đã như vậy, luôn sẵn sàng làm những việc khi có người cần”.



Anh Phong trong lần chở nước về miền Tây bằng xe máy để cứu giúp người dân qua cơn hạn mặn năm 2020. Ảnh: NVCC

Với anh Phong, không chỉ có những vụ dũng cảm truy bắt cướp, mà chàng Bí thư Đoàn phường luôn quan niệm: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Câu này nó như câu bất hủ cả thời tuổi trẻ của mình, nên mình không có chữ ngại khó hay ngại khổ vì làm cán bộ Đoàn khổ trăm bề. Như đợt dịch Covid-19 vừa qua, mình phải xa nhà hơn 3 tháng để cùng địa phương, cùng với đoàn viên, thanh niên với nhiều mô hình và sáng kiến hay trong phòng chống dịch…Nếu như sợ dịch bệnh không làm thì đâu còn là thanh niên nữa. Là một đoàn viên, thanh niên làm được gì có ích cho cộng đồng là mình đều sẵn sàng”.