Pleiku: Phát động chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021

(GLO)- Sáng 8-12, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Pleiku đã tổ chức lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022”, trao tặng quà cho làng khó khăn trên địa bàn thành phố và xã Kon Gang (huyện Đak Đoa).





Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022” do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP. Pleiku phát động diễn ra từ nay đến hết ngày 31-1-2022, với các nội dung như: vận động, quyên góp, ủng hộ chăn ấm, áo ấm tặng thiếu nhi và người dân khó khăn; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tặng quà cho hộ dân khó khăn phường Trà Bá. Ảnh: Phan Lài



Sau lễ phát động, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku đã đến thăm, trao tặng 120 túi an sinh (mỗi túi gồm: 10 kg gạo, mì tôm, quần áo) cho khu phong tỏa làng Phung (xã Biển Hồ), làng Tiêng 1, Tiêng 2 (xã Tân Sơn); 60 thùng mì tôm, 1.000 chiếc áo ấm, 200 bộ quần xanh áo trắng cho người dân và học sinh làng B (xã Gào); 30 túi an sinh, 60 thùng mì tôm, 1.000 chiếc áo ấm cho các gia đình khó khăn và các em thiếu nhi, hộ phong tỏa tại các làng thuộc phường Trà Bá (TP. Pleiku). Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku còn tặng 1.000 chiếc áo ấm, 200 bộ quần xanh áo trắng và 150 cuốn vở cho đơn vị kết nghĩa Đoàn xã Kon Gang (huyện Đak Đoa). Toàn bộ quà tặng do các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn TP. Pleiku đóng góp, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.



Thông qua các hoạt động, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku mong muốn lan tỏa sự yêu thương, chung tay giúp đỡ người dân và các em học sinh khó khăn. Đồng thời, các hoạt động cũng khơi dậy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên.



PHAN LÀI