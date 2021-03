Đại úy Công an tỉnh Gia Lai trả lại tài sản cho người đánh rơi

(GLO)- Sáng 5-3, Đại úy Hlip-cán bộ Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh Gia Lai) đã trao trả chiếc ví nhặt được cho người đánh rơi là linh mục Lương Đông Vỹ-nhà thờ Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.





Đại úy Hlip trả lại tài sản cho linh mục Lương Đông Vỹ. Ảnh: Lê Ánh

Đại úy Hlip chia sẻ: Khoảng 22 giờ ngày 4-3, khi đang điều khiển xe máy đi qua đường Nguyễn An Ninh (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì anh phát hiện một chiếc ví da màu nâu nằm cạnh lề đường. Kiểm tra bên trong chiếc ví, anh Hlip phát hiện có 6,9 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân.

Ngay sau đó, Đại úy Hlip đã gọi điện báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời đăng thông tin của chủ nhân chiếc ví lên mạng xã hội Facebook nhờ người quen, đồng đội chia sẻ, tìm kiếm. Đến 9 giờ sáng 5-3, thông qua Công an xã Ia Băng (huyện Chư Prông), linh mục Nguyễn Đông Vỹ nhận được tin báo và đến Công an tỉnh nhận lại tài sản.



Trong tâm trạng phấn khởi, linh mục Nguyễn Đông Vỹ cho biết: “Sáng ngủ dậy tôi mới biết là mình đã làm rơi ví tiền, khi đó chỉ mong có thể nhận lại được các giấy tờ cá nhân. Tôi rất cảm kích trước việc làm của đồng chí Hlip. Tôi chân thành cảm ơn anh cùng lực lượng Công an xã Ia Băng, huyện Chư Prông”.



LÊ ÁNH