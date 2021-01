Mang sức trẻ giúp dân

Hàng chục căn nhà tạm của người đồng bào dân tộc Ca Dong sinh sống tại nóc Tắc Lang (thôn 1, xã Trà Don, H.Nam Trà My, Quảng Nam) bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đoàn viên, thanh niên giúp người dân H.Phước Sơn sửa chữa nhà. ẢNH: NAM THỊNH

Với mong muốn để người dân sớm an cư, những ngày qua hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ 10 xã của H.Nam Trà My và các chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn Nam Trà My đã vượt đoạn đường dài hiểm trở, bất chấp mưa gió về với người dân xã Trà Don.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó bí thư Huyện đoàn Nam Trà My, cho biết: “Chúng tôi nỗ lực cùng chính quyền địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để người dân kịp dựng nhà trước tết. Ngoài hỗ trợ nhân dân tạo mặt bằng để dựng nhà, Huyện đoàn Nam Trà My tổ chức phát quà, nhu yếu phẩm và khám, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Trà Don”.

Anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cũng cho biết bão lũ đi qua đã tàn phá và gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua việc phát huy các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên biệt, Tỉnh đoàn đã tham gia sửa chữa, lợp lại 27 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn với kinh phí hơn 400 triệu đồng, giúp bà con nhanh chóng ổn định đời sống, quay lại sản xuất và phát triển kinh tế.

Mới đây, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Công trường thanh niên tình nguyện” lần thứ ba nhằm triển khai các hoạt động giúp nhân dân vùng sạt lở H.Phước Sơn (Quảng Nam) khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống. Bằng lực lượng thanh niên có tay nghề cùng nhiều nguồn lực xã hội hóa, Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh triển khai sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại do sạt lở đất cho 5 hộ dân trước thềm Tết Nguyên đán 2021.

Theo Mạnh Cường (TNO)