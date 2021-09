Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê: Vững vàng trong thử thách

(GLO)- Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê phụ trách các huyện: Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê. Những năm qua, tập thể đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn được phân công để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hàng năm, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và tình hình thực tế, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã xây dựng phương án, nội dung huấn luyện sát với thực tế chiến đấu nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác, hạn chế rủi ro và tai nạn, mỗi người lính cứu hỏa phải có thể lực tốt, vững vàng về tâm lý, giỏi về nghiệp vụ. Vì vậy, quá trình huấn luyện được lồng ghép với thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở nhằm rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức huấn luyện, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật bơi, lặn và phối hợp tác chiến, cứu nạn, cứu hộ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong sự cố, tai nạn.

Trung tá Lê Đức Hải-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-cho biết: “Bên cạnh chú trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, trang bị cho mỗi CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn cố gắng phấn đấu trong từng nhiệm vụ công tác. Bản thân mỗi đồng chí chỉ huy luôn gương mẫu, nghiêm khắc trong công tác, huấn luyện. Tuy nhiên, trong sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi như người bạn vừa động viên tinh thần CBCS vừa chia sẻ để tạo sự đoàn kết cùng hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thực hành phương án chữa cháy tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Ngọc Minh

Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn các địa phương đã được đơn vị kịp thời triển khai lực lượng khống chế, dập tắt, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Điển hình như vụ cháy nhà dân tại phường An Phú (thị xã An Khê) vào ngày 1-3-2020. Trong tình huống khẩn cấp, đơn vị đã cứu được một người thoát nạn và nhiều tài sản. Hoặc như vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke, đồ điện tử tại thị trấn Kông Chro vào ngày 25-5-2020 được đơn vị khống chế, dập tắt kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, không để đám cháy lây lan qua các nhà bên cạnh. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham gia chữa 3 vụ cháy lớn và triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm thi thể nạn nhân trong 3 vụ đuối nước trên sông, hồ.

Với phương châm “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi, tổ chức cứu nạn cứu hộ kịp thời”, đơn vị thường xuyên tham mưu, phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh và hộ gia đình nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, người dân nêu cao ý thức chủ động phòng cháy nổ, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống. Trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, đơn vị xác định lấy phòng ngừa là chính, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Đồng thời, đơn vị thường trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) khẳng định: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn đánh giá cao các mặt công tác của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi CBCS Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.