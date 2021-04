Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Sáng 23-4, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC-CNCH. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Cục Cảnh sát PCCC-CNCH phổ biến 3 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Theo đó, Nghị định 136/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ. Trong đó, có nhiều điểm mới phù hợp với mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH sau tinh gọn bộ máy của lực lượng Công an; quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an và các bộ, ban, ngành để xây dựng nội dung, thời lượng, quy định về việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC-CNCH vào chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; quy định chi tiết các thủ tục hành chính về PCCC kèm theo biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính... Cũng tại hội nghị, đại diện Cục Cảnh sát PCCC-CNCH đã phổ biến nội dung các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai hiệu quả công tác PCCC-CNCH. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức về PCCC-CNCH nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác PCCC.

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập về công tác PCCC tại những địa bàn, khu vực trọng điểm về PCCC. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC.

