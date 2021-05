An Khê dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục dồn sức xây dựng xã NTM nâng cao. Nhiều giải pháp đã được địa phương đặt ra nhằm phấn đấu đưa 4 xã Thành An, Cửu An, Song An và Xuân An đạt chuẩn vào cuối năm 2021.

Qua hơn 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt xã Thành An có nhiều khởi sắc. Hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của người dân dần nâng cao.

Ông Nguyễn Đắc Doãn (thôn 6, xã Thành An) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi vì kinh tế-xã hội của xã đã có chuyển biến đáng kể, đời sống cũng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Riêng tôi, qua tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, tôi đã áp dụng vào mô hình vườn-ao-chuồng của mình, đem lại hiệu quả cao với thu nhập 150-200 triệu đồng mỗi năm”.

Gia đình ông Nguyễn Đắc Doãn (thôn 6, xã Thành An) phát triển mô hình vườn-ao-chuồng cho thu nhập cao. Ảnh: Mộc Trà

Hiện nay, cán bộ và người dân xã Thành An tiếp tục chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã nhà thành xã NTM nâng cao và hướng đến xã NTM kiểu mẫu. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phi Hùng cho biết: Cuối năm 2020, xã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Hiện còn tiêu chí số 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) chưa đạt chuẩn. Nguyên nhân là do: Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và hầu hết tổ chức đoàn thể của xã chỉ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa được đánh giá loại cao nhất để đạt tiêu chí này.

Để đạt được mục tiêu đề ra vào cuối năm nay, bên cạnh duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xã sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 18. Cùng với việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước… chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa vai trò các tổ chức đoàn thể trên cơ sở phân công, phân nhiệm về thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí cụ thể tại cơ sở, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên; phấn đấu và giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Cán bộ và nhân dân xã Thành An đang chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Ảnh: Mộc Trà Tương tự, xã Song An cũng “về đích” NTM năm 2018. Nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, xã đã xây dựng Đề án NTM nâng cao, trong đó, đánh giá, phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực trạng các tiêu chí NTM và đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2021. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí NTM nâng cao; các tiêu chí chưa đạt gồm: hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

“Chúng tôi đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan. Khó nhất hiện nay là tiêu chí hộ nghèo. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục xây dựng dự án lồng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, phát huy hiệu quả các dự án hỗ trợ trước đây để giảm nghèo bền vững”-ông Khưu Doãn Huân-Chủ tịch UBND xã Song An-thông tin.

Ngoài 2 xã trên, năm 2021, thị xã An Khê còn đăng ký thêm 2 xã Cửu An và Xuân An đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, xã Cửu An đã đạt 18/19 tiêu chí, xã Xuân An đạt 14/19 tiêu chí. Năm 2022, thị xã sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng xã Tú An đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Hùng Cường-Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê-cho hay: Sau khi 100% xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2019, UBND thị xã chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng đề án nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, đôn đốc các xã tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí gần đạt; trong đó, tập trung vào 2 tiêu chí thu nhập và tổ chức sản xuất. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên đảm trách từng công trình, phần việc trong xây dựng NTM và gắn trách nhiệm thực hiện với công tác thi đua hàng năm.

MỘC TRÀ