Pleiku phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Sáng 21-3, Công an thành phố Pleiku tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại làng Ia Lang (phường Chi Lăng), làng Bông Phrao và làng Thung Dôr (xã An Phú) với sự tham gia của hơn 300 người dân.

Đông đảo người dân tham gia buổi phát động tại làng Ia Lang (phường Chi Lăng). Ảnh: Đỗ Bá Bính

Tại các điểm phát động, Công an thành phố đã thông báo tới bà con nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền bà con nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cắp hiện nay. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng đã tuyền truyền Luật Giao thông Đường bộ và vận động các bậc phụ huynh không giao xe mô tô cho con em khi chưa có giấy phép lái xe, nhắc nhở thanh thiếu niên không được tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, độ chế xe…

Tại buổi phát động, Công an thành phố cũng đã hướng dẫn cho người dân các thủ tục cần thiết để làm căn cước công dân.

