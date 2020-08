An Khê: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Sáng 17-8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.





Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 15 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới cả về nội dung và hình thức, trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ xã Tú An vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.

NGỌC MINH