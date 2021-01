Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2021

(GLO)- Sáng 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 1.199 vụ/1671 bị can (tăng 120 vụ so với năm 2019). Trong đó, nhóm tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội tăng 29%; tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường và sở hữu tăng 5,5%; tội phạm về ma túy tăng 20,5%...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: R'Ô Hok

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh đã thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 2.178 tin báo tố giác tội phạm (tăng 73 tin so với năm 2019), trong đó đã giải quyết 1.735 tin; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.506 vụ/1.999 bị can (tăng 179 vụ và 110 bị can so với năm 2019); đã giải quyết 1.109 vụ/1.490 bị can, đạt 73,64%; kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 837 vụ/1.573 bị can (tăng 34 vụ và 78 bị can so với năm 2019); kiểm sát xét xử 1.140 vụ/2.061 bị cáo (tăng 85 vụ và 231 bị cáo so với năm 2019).

Cũng trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh đã ban hành 639 văn bản (37 kháng nghị, 268 kiến nghị và 334 kết luận) yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm...

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: R’Ô Hok

Năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm; thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng-chống tham nhũng; sắp xếp, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho 3 tập thể gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông.

Cũng tại buổi hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020 cho 8 đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.